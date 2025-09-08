[헤럴드경제=민성기 기자] 지난해 9월 숨진 MBC 기상캐스터 고(故) 오요안나씨의 1주기가 다가오는 가운데, 오 씨의 어머니가 비정규직 프리랜서 고용 문제 해결 등을 촉구하며 단식에 들어갔다.

오요안나의 모친 장연미 씨는 8일 서울 마포구 상암동 MBC 앞에서 기자회견을 열고 “불쌍하게 죽은 내 새끼의 뜻을 받아 단식을 시작한다”고 밝혔다.

그는 “1주기 전에 문제를 해결하고 더 이상 이런 비극이 발생하지 않도록 함께 해달라”면서 “오요안나만 힘든 줄 알았는데 방송 미디어 산업의 수많은 청년이 고통받고 있었다. 요안나의 억울함을 풀고 떳떳한 엄마가 되려고 한다”고 말했다.

기자회견은 ‘방송을 만드는 사람들의 이름 엔딩크레딧’, ‘직장갑질119’ 등 시민단체 42곳이 함께 열었다. 이들은 MBC 앞에 고인의 영정이 놓인 분향소를 마련했으며, 장씨는 이곳에서 단식 농성을 할 예정이다.

단체들은 고인의 1주기인 오는 15일 같은 장소에서 추모 문화제를 열 계획이다.

이들은 MBC 사장의 공식 사과와 기상캐스터의 정규직 전환 등을 요구하고 있다.

2021년 MBC에 입사한 고 오요안나는 지난해 9월 세상을 떠났다. 유족은 올해 초 오요안나의 휴대전화에서 동료 기상캐스터들에게 괴롭힘을 당했다는 내용이 담긴 원고지 17장(약 2750자)의 분량의 유서를 발견, 직장 내 괴롭힘 의혹이 불거졌다.

고용노동부는 지난 5월 특별근로감독 결과를 발표하면서 오요안나에 대한 괴롭힘 행위가 있었다고 결론을 내렸다. 다만 근로기준법상 프리랜서라 법적으로 ‘직장 내 괴롭힘’ 규정을 적용할 수 없다고 밝혔다.

MBC는 해당 조사 결과에 따라 기상캐스터 A씨와의 계약을 해지했다. 괴롭힘 의혹에 거론된 다른 기상캐스터들과는 재계약했다. 유족은 A씨를 상대로 손해배상 소송을 제기하고 법정 공방을 이어가고 있다.