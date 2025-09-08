최근 시행된 6.27 부동산 규제는 수도권 주택담보대출이 최대 6억원으로 제한됐고, 다주택자는 아예 추가 대출이 불가능해졌다. 이에 시장에서는 매수 관망세가 지배적이며 이에 따라 주택가격전망지수가 2022년 7월 이후 최대 하락폭을 기록했다. 이에 따라 부동산 시장은 주택 뿐 아니라 모든 부동산 상품에 대해 차가운 분위기다.

하지만 이러한 부동산 불황 속에서도 상봉동 청년주택 상업시설 ‘Y센트럴시티 상봉’이 최대 블루칩으로 각광받고 있다. 이에 금일부터 시작된 분양 개시와 동시에 폭발적인 관심을 받고 있다. 관계자에 따르면 2층 상가는 오픈과 동시에 메디컬 업종의 수요로 예약이 마감되었다고 한다.

상가 투자에 있어서 가장 큰 리스크는 ‘공실’이다. 상가 공실은 관리비, 금융 비용등으로 인해 투자자의 즉각적인 손실로 이어지고 이는 결국 수익률 저하의 원인이 된다. 따라서 상가 투자는 ‘공실’이 발생하지 않는 안정적인 배후 수요가 있는 상품을 찾는 것이 가장 중요하다고 할 수 있다.

‘Y센트럴시티 상봉’은 서울시 중랑구 망우로에 위치하며 지하철 7호선과 경의중앙선, 경춘선이 지나는 상봉역에 인접해있다. ‘Y센트럴시티 상봉’은 공공지원 민간임대주택 사업으로 연면적 21,770.81㎡에 지하 5층~지상 24층, 총 351가구가 공급된다.

‘역세권 청년주택’인 ‘Y센트럴시티 상봉’은 만 19세 이상~39세 이하 청년과 신혼부부를 대상으로 진행되는 공공지원 민간임대주택으로 서울시는 현재 ‘청년안심주택’으로 명칭을 변경해 사업을 이어가고 있다. 주거 취약계층인 청년을 대상으로 하는 사업이기 때문에 주변 대비 저렴한 임대료로 주택을 공급하기 때문에 임대를 원하는 청년들로 인해 경쟁이 쟁쟁할 것으로 보인다.

이러한 ‘Y센트럴시티 상봉’의 상업시설은 자체적으로 351가구의 안정된 정주 배후 수요가 보장된 상품이다. ‘청년안심주택’은 역세권에 위치하는데, 상봉역과는 100m 이내로 도보 1분 거리에 있기 때문에 대부분의 청년 임차인은 별도의 자기 차량을 보유할 필요가 없다. 이는 곧 생활권의 반경과 이어지며 안정적인 정주 보유 수요의 근거가 된다.

상가의 가장 중요한 요소 중 하나는 주차 가능 여부이다. 주차가 불편한 상가는 고객들의 접근성이 떨어지기 때문이다. 한번 방문했던 상가가 주차가 불편했다는 기억이 있으면 다시 방문하고 싶지 않게 된다. 하지만 ‘Y센트럴시티 상봉’은 자주식 주차 70대, 기계식 주차 72대로 총 142대의 주차가 가능하다. 대부분의 세대가 차량을 보유하지 않는 청년주택의 특성상 상가 이용 고객의 주차가 원활할 것으로 보인다.

상가의 컨셉 또한 중요한 요소로 꼽힌다. 관계자에 따르면 “‘Y센트럴시티 상봉’은 2층 전체가 메디컬 컨셉으로 구성될 예정이며 1층 역시 메디컬 관련 업종이 입점할 예정이다. 또한 편의점, 약국 등 특정 업종은 호실별로 업종 지정을 했기에 관련 업종 경쟁에서 유리하다.”라고 말했다. 컨셉이 확실한 상가는 장기적 임차 수요가 있기 때문에 ‘공실’ 걱정에서 자유롭다.

요새 부동산 시장의 불황으로 악성 미분양 현장이 많아지면서 자금 부족으로 인해 공사가 지연 또는 중지되는 경우가 많다. 하지만 ‘Y센트럴시티 상봉’은 지난 7월 25일 준공되어 그럴 염려가 없다. 또한, 착공과 동시에 분양하는 상품은 장기간 자금이 묶이는 단점이 있는데 ‘Y센트럴시티 상봉’은 즉시 입점이 가능한 상품으로 투자와 동시에 임대 수익이 발생하는 상품이다.

관계자는 “351세대의 안정된 배후수요를 품고 있음에도 16실 밖에 안되는 상가 규모에 주변 대비 저렴한 분양가로 문의가 폭주하고 있으나 현재는 분양을 위한 행정적인 절차를 밟고 있기 때문에 분양 가능 일정 및 자세한 내용은 현장에 방문하여 문의하시기 바란다”며 “대부분의 호실에 관심 고객이 대기하고 있다”라고 말했다.

‘Y센트럴시티 상봉’ 상업시설 홍보관은 서울시 중랑구 망우로 상봉역 출구 인근에 위치하고 있다.