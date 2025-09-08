전자식 사륜구동 시스템 E-Four 탖배 주행 안정성과 퍼포먼스 강화

[헤럴드경제=서재근 기자] 토요타코리아는 새로운 사륜구동(AWD) 모델 2026년형 프리우스 HEV AWD XLE’를 출시했다고 8일 밝혔다.

HEV AWD 모델은 후륜 차축에 전기 모터를 추가한 토요타 고유의 E-Four 전자식 사륜구동 시스템을 탑재했다. 별도의 프로펠러 샤프트 없이 AWD 기능을 구현해 ▷센터터널 부재로 인한 뒷좌석 공간 활용성 확대 ▷소음 감소 ▷차량 경량화 등의 장점을 실현했으며, 30㎾(41마력) 출력의 리어 모터를 통해 시스템 총 출력 199마력, 정부 공인 복합연비 20.0㎞/ℓ를 달성했다.

또한 전기 신호 기반으로 제어되는 전기모터는 높은 회생제동 성능을 바탕으로 에너지 효율성을 강화하고, 강화된 출력과 주행 안정성을 동시에 제공한다. 계기판 내 멀티 인포메이션 디스플레이(MID)를 통해서는 AWD 작동 상태를 실시간으로 확인할 수 있어 운전자 편의성을 높였다.

강대환 토요타코리아 부사장은 “2026년형 프리우스 AWD XLE는 친환경성과 주행 안정성, 퍼포먼스를 동시에 원하는 고객에게 새로운 선택지를 제공하는 모델”이라며 “앞으로도 고객의 목소리에 귀 기울이고 개성을 존중하며, 다양한 라이프스타일에 부합하는 차별화된 모델을 지속적으로 선보이고자 노력하겠다”고 말했다.

2026년형 프리우스 HEV AWD XLE’의 권장소비자가격은 4,530만원(개별소비세 3.5% 기준)이다.

한편, 토요타코리아는 고객의 부담을 줄이고 다양한 구매 방식을 제안하기 위해 잔존가치 보장형 금융 프로그램 ‘어메이징 스위치’를 운영하고 있다. 이 프로그램은 계약 시 설정한 조건을 충족할 경우, 매각 후 신차로 교체하면 차량가의 10%에 해당하는 유예금 면제혜택을 통하여 3년 후 최대 65%의 중고차 가치를 보장받을 수 있다.