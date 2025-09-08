비건 클린 뷰티 브랜드 에코비(EcoBe)가 오는 9월 14일까지 현대백화점 목동점에서 비클린과 함께 팝업스토어를 오픈한다. 이번 팝업스토어는 고객들에게 에코비의 철학과 제품을 직접 경험할 수 있는 특별한 기회로, 다양한 현장 이벤트와 풍성한 혜택이 준비되어 있다.

행사 기간 동안 방문 고객들은 에코비의 대표 제품들을 특별 할인가로 만나볼 수 있으며, 구매 고객을 대상으로 한 사은품 증정 이벤트도 진행된다. 또한 현장에는 브랜드의 비건·클린 뷰티 철학을 반영한 체험 프로그램과 이벤트 존이 운영되어, 고객들이 제품을 직접 사용해보고 피부 변화를 체감할 수 있도록 구성됐다.

에코비 관계자는 “이번 팝업스토어는 고객과 직접 소통하며 브랜드가 추구하는 지속가능한 가치를 알릴 수 있는 뜻깊은 자리”라며, “앞으로도 다양한 경험형 이벤트를 통해 더 많은 분들께 비건 뷰티의 가치를 전할 계획”이라고 밝혔다.

한편, 에코비는 설립 2년 만에 24개국에 수출하며 글로벌 K-뷰티 시장에서 주목받고 있는 비건 화장품 브랜드다. 피부와 환경 모두를 생각한 100% 비건 클린 포뮬러와 FSC 인증 친환경 패키지를 기반으로, 지속가능한 아름다움을 실현하는 제품을 선보이고 있다.