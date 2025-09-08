적 중형 자폭 무인기 요격 드론 발사해 격추 10월 중 입찰공고, 사업수행기관 선정·협약

방위사업청은 8일 ’25-2차 신속시범사업 대상사업으로 ‘대드론 하드킬 근접방호체계’를 선정했다고 밝혔다.

방사청은 이번 사업을 통해 적 드론 위협에 대응하기 위한 민간의 첨단기술을 군에 신속히 적용할 수 있는 기반을 마련할 것으로 예상한다.

‘대드론 하드킬 근접방호체계’란 적의 중형 자폭 무인기가 아군 주요 시설이나 장비에 접근할 때, 자체 탐지레이더로 이를 탐지한 후 일정 거리 안으로 들어오면 요격 드론을 순차적으로 발사해 격추하는 무기체계다.

탐지레이더가 적 드론을 중거리에서부터 추적해 요격 드론을 유도하고, 적 드론이 일정 거리 안으로 접근하면 요격 드론의 적외선(IR) 탐색기로 포착하고 요격을 수행한다.

요격 성공 여부는 전자광학/적외선(EO/IR) 장비를 통해 확인하고, 실패할 경우 남은 요격 드론으로 재차 대응할 수 있다.

이같은 요격 드론 무기체계는 북한이 대량 생산체계를 갖춘 중형 자폭 무인기를 비롯해 다양한 자폭 무인기의 위협을 효과적으로 차단할 것으로 예상된다.

요격 드론은 비용 대비 성능이 뛰어나며 국가와 군의 주요 시설을 방호하기 위한 필요성도 높은 것으로 평가받고 있다.

드론을 무력화하는 방법은 드론을 기관포, 자폭드론, 레이저 등으로 직접 파괴하는 ‘하드 킬’과 포획, 재밍 등으로 임무를 저지하는 ‘소프트 킬’로 나뉜다.

방사청은 무기체계 개발에 필요한 기술은 유사 체계의 개발 경험을 바탕으로 짧은 기간 내 연구·개발이 가능할 것으로 판단하고 있다.

신속시범사업 관리기관인 국방신속획득기술연구원 주관으로 10월 중 입찰공고를 실시해 사업수행기관을 선정 후 협약을 체결할 예정이다.

이후 약 2년 동안 연구개발을 통해 시제품을 생산하고 2028년부터 실제 군에 배치해 성능입증시험을 진행할 계획이다.

정규헌 방사청 미래전력사업본부장은 “이번 사업을 통해 우리 군이 적 드론 위협에 보다 신속하고 효과적으로 대응할 수 있는 기반이 마련될 것”이라며 “미래전에서 승리할 수 있는 과학기술 강군 육성을 위해 앞으로도 민간의 축적된 첨단기술을 신속시범사업을 통해 군에 빠르게 적용해 나가겠다”고 밝혔다.