8일 자민당 조기 총재 선거 실시 여부 결정 342명 중 149명 당내 선거 찬성 의사 밝혀

[헤럴드경제=서재근 기자] 이시바 시게루 총리의 퇴진을 요구하는 일본 집권 자민당의 당내 압박이 더욱 커지는 모양새다.

요미우리신문은 오는 8일 최종 시행 여부가 결정되는 조기 총재 선거 관련 당내 찬반 확인 절차에 참여할 수 있는 의원과 지방 조직을 상대로 지난 5일 의사를 물어본 결과 전체 342명 중 149명이 찬성 의사를 밝혔다고 6일 보도했다. 이는 1주 전의 128명보다 21명 늘어난 수준이다.

특히 현 내각의 각료로는 처음으로 스즈키 게이스케 법무상이 전날 찬성 의사를 표명했다. 스즈키 법무상은 역시 찬성 의사를 표명한 아소 다로 전 총리가 이끄는 ‘아소파’에 속해있다.

다만 통과 기준인 172명에 도달하기까지 아직 23명 모자란 상태다. 이번 조사에서 반대는 43명이었고 나머지는 ‘미정’이라거나 답변을 주지 않았다.

자민당은 지난 7월 참의원(상원) 선거 패배 후 ‘반(反) 이시바’ 세력을 중심으로 이시바 총리 퇴진 요구가 제기되자 자민당 규칙 6조 4항(리콜 규정)의 절차를 밟아 가부를 결정하기로 했다.

리콜 규정에 따르면 현재 당 소속 의원 295명과 광역지자체 지부 대표자 47명 등 총 342명을 상대로 찬반을 물어 과반수인 172명 이상이 찬성하면 총재 선거를 앞당겨 치를 수 있다.

이시바 총리의 원래 총재 임기는 2027년 9월까지다.