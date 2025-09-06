당국 미등록 이유로 무더기 차단 “언론자유 탄압” 반발도

[헤럴드경제=서재근 기자] 네팔이 정부에 등록하지 않은 유튜브·페이스북 등 주요 소셜미디어를 무더기로 차단한 것으로 알려졌다.

6일(현지시간) AFP·AP 통신에 따르면 전날 네팔 통신정보기술부는 유튜브·페이스북·엑스(구 트위터) 등 26개 미등록 소셜미디어의 접속을 차단하도록 통신업계에 지시했다.

프리트비 수바 구룽 네팔 통신정보기술부 장관은 이들 소셜미디어에 회사를 공식 등록하라고 반복적으로 통지했다고 밝혔다. 다만 틱톡, 바이버 등 이미 네팔 당국에 등록한 3개 소셜미디어는 차단되지 않았다.

네팔은 지난 2023년 자국 내에서 서비스되는 소셜미디어에 대해 현지 지사를 설립하고 당국에 등록하도록 요구하는 법규를 통과시켰다.

아울러 네팔 내각은 지난주 소셜미디어 기업들이 네팔 당국에 등록하고 연락 창구를 마련하며, 이용자 불만 처리 담당자·준법 감시 담당자를 지정하도록 7일의 기간을 주기로 결정했다.

외신들은 “네팔에서 인기가 많은 이들 소셜미디어를 이용하는 수백만 명의 이용자들은 이번 차단 조치에 분노와 불만을 나타내고 있다”고 전했다.

정치권에서는 “언론 자유 통제”라며 정부 결정에 반발하는 목소리도 나온다. 야당 국민독립당의 수마나 슈레스타 의원은 “정부는 이번 조치가 대중에 어떤 영향을 미칠지 신경 쓰지 않는다”면서 “당국이 언론 자유를 통제하려 하고 있다”고 지적했다.

국제 언론인 권익보호단체 언론인보호위원회(CPJ)의 베 리 이도 “언론 자유에 위험한 선례를 남긴다”면서 철회할 것을 네팔 정부에 촉구했다.

한편, 네팔은 앞서 2023년 틱톡을 차단했다가 틱톡 측이 네팔 정부 규정을 준수하기로 하자 차단 9개월 만인 지난해 8월 차단을 해제했다.