‘케데헌’ OST 4곡 등 K팝 장르 총 9곡 진입 ‘케데헌’, 넷플릭스 영화·쇼 부문 통틀어 시청 수도 1위

[헤럴드경제=서재근 기자] 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 케데헌) 오리지널사운드트랙(OST) ‘골든’이 영국 오피셜 싱글 차트 ‘톱 100’에서 통산 5주째 정상을 차지했다.

5일(현지시간) 오피셜 차트에 따르면 ‘골든’은 올리비아 딘의 ‘맨 아이 니드’를 제치고 전주와 같이 1위를 유지했다.

‘골든’은 영화 속 가상 걸그룹 헌트릭스가 부른 노래다. SM엔터테인먼트 연습생 출신 작곡가 이재, 가수 오드리 누나, 레이 아미가 부른 곡으로, 노래를 부른 세 사람은 모두 한국계 미국인이다.

93위로 처음 싱글 차트에 진입한 ‘골든’은 31위, 20위, 9위, 4위, 1위, 2위 이후 이번 주까지 4주 연속 1위를 차지했다. 이 곡은 미국 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’에서도 통산 3주 1위를 지키고 있다.

이와 함께 애니메이션 속 경쟁 보이그룹인 사자 보이즈 노래 ‘소다 팝’(Soda Pop)은 5위, ‘유어 아이돌’은 8위에 올랐다. 아울러 걸그룹 트와이스 정연, 지효, 채영이 부른 OST ‘테이크다운’이 24위를 차지하면서 OST 총 4곡이 오피셜 싱글 차트에 진입했다.

이 외에도 트와이스의 ‘스트래티지’는 32위, 블랙핑크의 ‘뛰어’는 34위, 캣츠아이의 ‘가브리엘라’는 46위, 로제의 ‘아파트’는 51위, 스트레이 키즈의 ‘세리머니’는 87위로 각각 집계됐다.

오피셜 차트 측은 순위 분석 기사를 통해 “K팝은 이번 주 6곡이 상위 40위 안에 들면서 군림하고 있다”고 소개했다.

한편, K팝을 소재로 한 뮤지컬 애니메이션 케데헌은 영화와 쇼 부문을 모두 포함해 넷플릭스에서 가장 많이 본 콘텐츠에 올랐다.

지난 3일 넷플릭스 공식 사이트 투둠에 따르면 ‘케데헌’은 누적 시청 수는 2억6600만을 기록하며, 으로 집계돼 영화와 쇼 부문에서 1위를 차지했다.

케데헌은 지난 한주(8월 25~31일) 시청 수를 더하면서 처음으로 ‘오징어 게임 1’과 ‘웬즈데이 1’를 제쳤다.

‘케데헌’은 영화 부문에서도 역대 1위에 올랐다. 2위는 드웨인 존슨, 라이언 레이놀즈가 출연한 액션 스릴러 영화 ‘레드 노티스’(2021년·2억3090만)이다.