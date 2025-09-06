[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]HS화성은 서울 송파구에 위치한 서울아산병원의 주차장 증축공사를 수주해 대형 병원시설 분야에서 연이은 수주 실적을 이어가고 있다고 5일 밝혔다.

이번 사업은 서울아산병원 내 주차동을 지상 5층에서 6층까지 2개 층 증축하는 공사다.

연면적은 1만 7,222㎡며 계약금액은 190여억이다. 공사기간은 이달부터 2026년 5월까지 9개월로, HS화성 단독으로 시공을 맡는다.

따라서 HS화성은 병원 시설의 기능과 운영에 지장을 주지 않도록 시공 단계별 계획을 철저히 수립하고, 품질과 안전을 최우선으로 공사를 수행할 예정이다.

이번 수주는 HS화성이 지난달 수주한 ‘대구가톨릭대 칠곡가톨릭 새병원’ 본관 신축 및 공작물주차장 조성공사에 이은 것으로, 국내 주요 의료기관으로부터 연이어 사업을 맡게 된 사례다.

HS화성 건축견적팀 송재섭 책임은 “서울아산병원 주차장 증축과 칠곡가톨릭 새병원 신축공사처럼 환자 접근성과 진료 연속성이 중요한 병원 부속시설 및 의료시설을 연속 수주하게 된 것은 당사의 시공 능력과 신뢰를 보여주는 성과”라고 말했다.