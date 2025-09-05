정상혁 은행장 “선순환 가치 실천 지속 노력”

[헤럴드경제=김벼리 기자] 신한은행은 5일 본점에서 ‘친환경 도자기 텀블러 만들기’ 임원 봉사활동을 실시했다고 밝혔다.

‘임원 봉사활동’은 2004년부터 ‘솔선수범’의 리더십을 확산하기 위해 매년 실시하고 있다. 이번 활동은 오는 6일 ‘자원순환의 날’을 맞아 임원들이 일상 속 ESG(환경·사회·지배구조)를 실천하고, 사회적 가치 창출에 기여하기 위해 마련했다.

정상혁 은행장을 비롯한 임직원 17명은 사회적기업 ‘스프링샤인’의 발달장애인 도예강사의 안내에 따라 흙을 활용해 직접 텀블러를 제작했다. 완성한 텀블러는 지역아동센터와 발달장애인 근무 직업 재활시설 ‘굿윌스토어’에 기부할 예정이다.

정상혁 은행장은 “이번 활동은 도자기 제작 체험을 통해 환경보전과 자원순환의 의미를 되새기고, 발달장애인의 일자리 창출까지 지원하는 뜻깊은 시간이었다”며 “앞으로도 신한은행은 자원순환을 넘어 사회와 함께 성장하는 선순환의 가치를 실천하기 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.