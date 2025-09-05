매트리스 전문 브랜드 베스트슬립이 패밀리 브랜드인 브랜드리스, 퀵슬립, 엘라비아, 롤링컴포트와 함께 ‘지인 추천 이벤트’를 진행한다고 5일 밝혔다. 본 프로모션은 고객 신뢰를 기반으로 한 추천 구매를 장려해 더 많은 소비자에게 합리적인 가격으로 양질의 수면 환경을 제공하기 위해 기획됐다.

이번 이벤트는 베스트슬립을 비롯해 브랜드리스, 퀵슬립, 엘라비아, 롤링컴포트 매트리스를 20만 원 이상 구매한 고객이 친구나 지인에게 제품을 추천하고, 소개받은 지인이 동일 금액 이상의 매트리스를 구매할 경우 적용된다. 조건을 충족한 기존 고객과 지인 모두에게 정가 9만 원 상당의 베스트슬립 ‘마이크로화이버 베개’가 각각 1개씩 증정된다. 1인당 1회 참여 가능하며, 구매 취소·환불 시 사은품은 회수되거나 정상가 금액이 부과된다.

본 행사는 9월 6일부터 한 달간 진행되며, 준비된 사은품이 소진될 경우 조기 종료되거나 사은품이 변경될 수 있다. 행사 기간은 추후 연장될 수 있으며, 자세한 참여 방법은 전국 직영 쇼룸에 비치된 안내 리플릿을 통해 확인할 수 있다.

사은품으로 제공되는 ‘마이크로화이버 베개’는 머리카락 굵기의 1/100 수준에 해당하는 초극세사 고밀도 섬유로 제작돼 가볍고 부드러운 촉감을 자랑한다. 우수한 통기성과 흡습성으로 알레르기 유발 요인이 적으며, 장기간 사용해도 쉽게 뭉치지 않아 안정적인 쿠션감을 유지한다. 거위털 등 고급 천연 소재를 대체할 수 있는 합리적인 가격대의 프리미엄 베개로 사계절 내내 쾌적한 수면 환경을 선사한다.

베스트슬립 서진원 대표는 “이번 이벤트는 구매 고객님께 감사의 마음을 전하고, 추천인과 추천받은 지인 모두에게 풍성한 혜택을 제공하고자 기획했다”며 “앞으로도 고객 친화적 이벤트와 차별화된 서비스로 더욱 신뢰받는 브랜드로 성장해 나가겠다”고 전했다.

베스트슬립을 비롯한 브랜드리스, 퀵슬립, 엘라비아, 롤링컴포트 매트리스는 전국 42개 직영 쇼룸에서 직접 체험할 수 있다.