스누피가든 입장권 20% 할인 혜택 제공 성·비수기, 요일, 연령 등 조건 없이 사용 가능

[헤럴드경제=서재근 기자] 이스타항공이 제주 ‘스누피가든’과 협업해 탑승객을 대상으로 체험형 테마 정원 스누피가든의 입장권 할인 프로모션을 진행한다고 5일 밝혔다.

이번 프로모션은 이스타항공이 지난 4월 글로벌 IP 브랜드 ‘피너츠’와 협업해 시작한 브랜드 컬래버레이션 마케팅의 일환이다. 이스타항공 홈페이지에서 제주행 항공권 구매 후 탑승 완료한 회원이라면 누구나 오는 8일부터 스누피가든 입장권 20% 할인 혜택을 받을 수 있다.

현장 매표소에서 성인 기준 정가 1만9000원에서 20% 할인된 1만5200원에 입장권을 구매할 수 있으며, 탑승일 기준 1개월 이내에 이스타항공 홈페이지에서 구매한 제주행 탑승권(모바일·종이)과 신분증을 지참해서 방문하면 된다.

제주시에 위치한 스누피가든은 약 2만5000평 규모의 복합 힐링 공간이다. ‘스누피와 친구들’ 캐릭터들로 구성된 ▷실내 전시 공간 ▷야외 가든 공간 ▷카페 ▷기념품 샵 등 다양한 즐길거리로 구성돼 있어, 10-20대 젊은층부터 가족 단위 고객 등 스누피를 좋아하는 많은 사람들이 방문하고 있다.

이스타항공 관계자는 “제주 여행을 계획하시는 고객분들께 실질적인 혜택을 드리고자 이번 프로모션을 준비했다”며 “이스타항공 홈페이지 구매 고객은 누구나 성·비수기, 요일, 연령 등 조건 없이 사용할 수 있는 만큼 고객분들의 많은 관심 부탁드린다”고 말했다.