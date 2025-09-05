부산시설공단 57명·부산교통공사 37명 등 19일 통합채용 홈페이지 통해 접수

[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 부산시는 오는 19일부터 ‘2025년도 하반기 공공기관 직원 통합 필기시험’ 원서 접수를 시작한다고 5일 밝혔다.

올해 하반기에는 부산교통공사, 부산도시공사 등 17개 기관에서 총 194명을 채용한다.

기관별 채용 인원은 ▷부산교통공사 37명 ▷부산도시공사 7명 ▷부산관광공사 5명 ▷부산시설공단 57명 ▷부산환경공단 33명 ▷부산연구원 1명 ▷부산신용보증재단 6명 ▷부산경제진흥원 4명 ▷부산여성가족과 평생교육진흥원 3명 ▷부산정보산업진흥원 3명 ▷부산글로벌도시재단 6명 ▷부산사회서비스원 3명 ▷부산디자인진흥원 7명 ▷영화의전당 3명 ▷부산과학기술고등교육진흥원 8명 ▷부산문화회관 7명 ▷부산기술창업투자원 4명 등이다.

원서접수는 19일 오전 10시부터 25일 오후 5시까지 시 공공기관 통합채용 홈페이지에서 온라인으로만 진행되며 2개 이상 기관에 원서를 접수할 수 없다. 한 기관에 중복접수도 불가능하다.

기관별 채용 직렬과 시험과목 등 자세한 내용은 5일 오후 2시부터 부산시 공공기관 통합채용 또는 각 공공기관 홈페이지에서 확인할 수 있다.

필기시험은 다음 달 25일에 치러지며 시험 장소는 별도 공고될 예정이다. 필기시험 합격자는 11월 5일 오후 2시에 발표된다. 필기시험 합격자를 대상으로 인성 검사가 시행되며 그 이후 기관별 서류심사와 면접시험이 이어진다.

한편 지난 5월 상반기 채용에는 17개 기관 320명 모집에 8856명이 지원해 27.7대 1의 경쟁률을 기록했다.