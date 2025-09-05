업무협약…맞춤 금융솔루션 제공

하나은행은 중앙대의료원과 ‘유산 기부 활성화를 위한 업무협약’을 맺었다고 5일 밝혔다.

이번 협약은 유산 기부에 대한 사회적 인식을 제고하고 접근성을 강화해 우리 사회에 지속 가능하고 확장성 있는 기부 문화를 조성하기 위해 마련됐다. 지난 4일 협약식(사진)에는 김진우(오른쪽) 하나은행 중앙영업그룹 부행장과 이철희(왼쪽) 중앙대의료원장이 참석했다. 이번 협약으로 하나은행은 고객의 생애 계획에 맞는 자산 계획과 금융 수요에 맞춘 금융솔루션을 제공한다. 중앙대의료원은 기부금을 통해 의료 연구와 환자 복지 증진을 도모한다. 또 ▷유산 기부 전문 컨설팅 ▷유언대용신탁 등 맞춤형 신탁 설계 ▷기부금 사후관리로 이어지는 ‘원스톱 서비스’를 제공한다.

김진우 부행장은 “금융과 의료가 함께 기부를 실천하는 손님에게 보다 많은 혜택이 돌아갈 수 있도록 선순환 구조의 기부 문화를 확산하고 정착시키는 데 앞장서겠다”고 말했다.

이철희 의료원장은 “이번 협약은 환자 중심의 의료 서비스와 사회적 가치 실현을 한 단계 더 확장하는 중요한 계기가 될 것”이라고 말했다. 김벼리 기자