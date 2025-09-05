[헤럴드경제=이명수 기자] 배우 민도희가 공항에서 촬영한 사진으로 불거진 논란에 사과했다.

민도희는 4일 자신의 인스타그램에 “저의 부주의한 행동으로 많은 분들께 불편을 끼쳐 죄송하다”며 “공공장소에서 신발을 신은 채 발을 올린 모습은 바람직하지 않았고, 공인으로서 더욱 조심했어야 했다”고 밝혔다.

이어 “여러분의 지적을 겸허히 받아들이고 깊이 반성하고 있다”며 “앞으로는 사소한 행동에도 더 주의를 기울이고 신뢰받는 모습으로 보답하겠다”고 덧붙였다.

민도희는 문제의 사진을 삭제한 상태다.

앞서 민도희는 어머니와 일본 여행을 앞두고 공항 대합실에서 찍은 여러 장의 사진을 공개했다.

그러나 이 중 운동화를 신은 채 공항 의자에 발을 올린 사진이 공개되면서 공공장소에서의 부적절한 행동이라는 지적이 나왔다.

논란이 커지자 민도희는 거듭 고개를 숙이며 “앞으로도 더욱 신중히 행동하고 성숙한 모습으로 서겠다”고 사과했다.

한편 민도희는 tvN 드라마 ‘응답하라 1994’에서 ‘조윤진’ 역을 맡아 얼굴을 알렸다.

드라마 ‘365: 운명을 거스르는 1년’(2020) ‘너와 나의 경찰수업’(2022) ‘아이돌 남침!’(2025) 등에 출연했다.