김선민 “피해자 위로…뼈아픈 교훈” 조국 “서둘렀어야 했는데 후회·반성”

[헤럴드경제=주소현 기자] 조국혁신당은 5일 당내 성비위 및 괴롭힘 사건에 대해 “뼈아픈 교훈으로 삼겠다. 앞으로 성비위 사건은 무관용 원칙으로 대응하겠다”며 고개를 숙였다.

김선민 혁신당 대표 권한대행은 이날 국회에서 기자간담회를 열고 “강미정 대변인을 포함한 피해자 여러분께 위로의 말씀을 드린다. 이 사건으로 맘 다치셨을 국민과 당원 여러분께 깊은 사과의 말씀을 다시 한번 드린다”며 이같이 말했다.

김 권한대행은 “혁신당은 피해자 요청에 따라 이 사건의 외부기관 조사 외부위원회 판단을 중심으로 철저하게 공적 절차로 진행하고자 노력했다”면서도 “하지만 사건 처리 과정 부족했다. 소홀한 부분 뭔지 냉정하게 되짚으겠다. 다시는 같은 일어나지 않게 근본적 쇄신을 강도 높게 추진하겠다”고 했다.

앞서 지난 4월 조국혁신당 소속의 한 당직자는 상급자로부터 성추행을 당했다며 경찰에 고소했다. 가해자 2명은 각각 제명과 당원자격 정지 1년 처분을 받았다. 그러나 성추행 피해자가 탈당하고 그 과정에서 조력자들이 제명되거나 징계를 받는 등 이들을 향한 괴롭힘이 있던 것으로 알려졌다. 최강욱 민주당 교육연수원장이 지난달 31일 대전 중구에서 열린 혁신당 대전·세종 정치아카데미 강연에서 해당 사건을 거론하면서 ‘2차 가해’ 논란이 일었다. 이에 정청래 민주당 대표는 긴급 조사를 지시하며 대응했다.

강미정 대변인은 전날(4일) 당내 성 비위에 대한 조치가 미흡하다고 비판하며 혁신당 탈당을 선언했다. 강 대변인은 기자회견을 통해 “당은 피해자들의 절규를 외면했다”며 “사건이 접수된 지 다섯 달이 되어 가는 지금까지도 당의 피해자 지원 대책은 그 어떤 것도 마련되지 않았다. 제가 더는 기다릴 수 없고, 떠날 수밖에 없음을 확신하게 된 이유”라고 말했다.

조 원장도 같은 날 페이스북을 통해 “8월 22일 피해자 대리인을 통해 저의 공식 일정을 마치는대로 고통받은 강 대변인을 만나 위로하겠다고 약속한 바 있다”며 “제가 좀 더 서둘렀어야 했다는 후회를 한다”고 입장을 밝혔다. 이어 “당이 공적 절차에 따라 외부 인사가 중심이 되어 가해자를 제명한 것은 옳은 결정”이라면서도 “다만 피해 회복 과정에서 소홀했던 부분은 없었는지 반성해야 한다. 무엇보다 이러한 일이 다시는 발생하지 않도록 실효성 있는 대책 마련에 최선을 다해야 한다”고 강조했다.

이에 대해 황현선 혁신당 사무총장도 이날 SBS라디오와 인터뷰에서 “만약에 조국 원장이 감옥에서 이 문제는 이러이러하게 처리하라고 서신을 보냈거나 이렇게 하면 이거는 정치적으로 더 큰 문제 아닌가. 당의 상징성 있는 자산이기는 하지만 당원도 아닌 사람이 현재 지도부한테 원격지시를 하게 되는 거잖나”라며 조 원장을 거들었다.