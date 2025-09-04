[헤럴드경제=장연주 기자] 전 한국사 강사 전한길씨와 절친한 관계로 알려진 서정욱 변호사가 전씨에 대해 “최근 발언이 상식과 동떨어져 쓴소리를 많이 하고 있다”며 안타까운 마음을 전했다.

서 변호사는 지난 3일 YTN 라디오 ‘김준우의 뉴스정면승부’에 출연해 “요즘 전한길에게 많이 쓴소리 한다. 부정선거 너무 언급하지 말고, 공천 청탁 이런 이야기도 이렇게 해서는 안될 이야기고, 본인이 ‘대구 시장을 이진숙(방송통신위원장) 한테 양보했다’는 말도 안 되는 이야기지 않나”라고 했다.

그러면서 “오히려 이제 완전히 놀림감처럼 됐다. 너무 안타깝다”며 “(전씨가) 친구로서 진짜 순수하고 괜찮은 분인데 요즘 발언이 상식과 동떨어져서 제가 많이 쓴소리 한다”고 탄식했다.

서 변호사는 또 장동혁 국민의힘 대표가 전씨를 최고위원으로 지명한다는 이야기에 대해 “전한길은 저하고 오랜 친구인데 정치할 생각이 없다. 확고하다”며 “의병이니 지명할 리도 없고, 전한길은 그냥 당원이다”라고 단호하게 선을 그었다.

이와 함께 서 변호사는 “윤석열 전 대통령보다 김건희 여사가 정무적 감각이 뛰어나다”라고 평가했던 자신의 발언에 대해서도 부연 설명을 했다.

그는 “두 분을 만나서 정치 이야기를 해봤는데, 김건희 여사가 ‘아이고 우리 대통령이 너무 이렇게 우측으로, 극우쪽 유튜브로 가서 큰일이다’라고 했던 발언이 기억에 남는다”라며 “정치라는 게 중도로 넓게 나아가야 한다는 이야기를 했다. 그때 느낀 것”이라고 설명했다.