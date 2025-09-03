[헤럴드경제=최은지 기자] “이건 생각도 못했는데?“

비만은 당뇨병, 폐쇄성 수면 무호흡증 등 합병증의 원인이 된다. 위고비, 마운자로으로 잘 알려진 GLP(글루카곤 유사 펩타이드)-1 수용체 작용제는 장에서 생성된 호르몬을 모방해 식욕을 억제해 체중을 줄이고, 혈당을 조절해 제2형 당뇨병과 비만을 치료하는 데 사용되는 약물의 한 종류다.

이 GLP-1 계열 약물이 개인의 건강에 영향을 끼치는 것뿐만 아니라 국가 경제 전반에 광범위한 영향을 미칠 것이라는 분석이 나와 주목된다.

최근 미국 경제매체 CNBC는 GLP-1 계열 약물이 끼치는 식생활, 술, 패션 산업과 사회 불평등 문제를 제기했다.

가장 눈에 띄는 영향은 식품 및 음료 산업이다. 지난해 발표된 코넬대 초기 연구에 따르면 GLP-1 사용자가 한 명 이상 있는 가구는 약물 복용 시작 6개월 이내에 식료품 지출을 5.3% 줄였고, 고소득 가구에서는 무려 8.2%까지 식료품 지출을 줄였다.

지난달 업데이트된 연구 결과에 따르면, 6~12개월 동안 약물을 복용한 사람들은 차츰 쿠키, 베이커리류 등 가공식품 지출 속도를 줄였고, 약물을 중단한 사람들은 다시 복용 전 지출 수준으로 돌아갔다.

이러한 양상은 식음료, 공산품 기업과 식품 생산 업체에도 큰 영향을 끼칠 수 있다. 일부 기업들은 변화하는 트렌드에 부응하기 위해 고단백 식사, 소량 섭취, 근육 유지를 촉진하는 식품 등 새로운 제품 라인을 출시하고 있다.

싱가포르 경제대학 알조샤 얀센 교수는 “특정한 제품을 구매하는 특정한 고객층들은 브랜드 충성도를 보이지만, 소비자의 행동을 변화시키는 요소가 존재할 경우 상당히 위험해진다”고 말했다.

의외의 영향은 GLP-1의 ‘중독 치료’ 효과다. 코넬대 초기 연구에 따르면 GLP-1이 음식을 넘어 알코올 오남용, 약물 의존, 심지어 도박을 줄이는 데 도움이 된다고 밝혔다. GLP-1이 뇌의 보상 경로를 표적으로 삼아 식욕을 조절하며, 특히 동기 부여, 즐거움, 보상이 연결된 뇌 부위로 도파민 분비를 조절하기 때문이다.

이러한 연구는 알코올과 담배 산업이 긴장할 수밖에 없다. 위스키 제조사인 조니 워커 관계자는 CNBC에 “현재까지 (매출 감소에 대한) 영향은 크지 않다”면서도 “주의 깊게 관찰하고 있다”고 밝혔다.

이외에 항공사 연료 절감 효과, 헬스클럽 및 개인 트레이너 수요 증가, 휴양 리조트에서의 여가활동 증가 등 파급 효과가 영향을 끼칠 것이라는 분석이 나온다.

연구를 진행한 유라 리아우코니테 코넬대 마케팅·응용경제학 교수는 “단기적으로는 GLP-1 계열 약물들이 패스트푸드와 퀵 레스토랑에서의 지출을 줄일 것”이라며 “궁극적으로는 사람들이 이 약물을 얼마나 오래 복용하느냐에 크게 좌우될 것”이라고 말했다.

비싼 약값으로 비만치료제에 대한 접근성이 제한적이다. 비싼 약값을 감당할 수 있는 계층은 살 빼기가 쉬워지고, 이에 따라 계층 분리가 이뤄질 수 있다는 우려가 나온다.

긴급 치료와 온라인 처방약을 제공하는 ‘메드익스프레스’의 소피 딕스 의료 담당 책임자는 “건강에는 사회적 결정 요인이 존재하며, 소득이 낮은 지역일수록 비만율이 높다는 사실을 우리는 알고 있다”며 GLP-1 계열 약물에 대한 접근성 문제에 대해 “경제적 여유가 있는 사람들만 생명을 바꾸는 이 약물에 접근할 수 있는 이중사회 위험을 초래할 것”이라고 지적했다.

얀센 교수는 “부유층이 체중 감량 효과를 내는 의약품을 확보한다면, 이미 소득 및 교육수준과 높은 상관관계를 보이는 체중의 불평등이 더욱 심화될 것”이라며 “이는 분명히 사회 전반에 부정적인 영향을 미칠 것”이라고 우려했다.