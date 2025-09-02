[헤럴드경제(대구경북)=김성권 기자] 국립경국대학교는 전국 국립대학 중 최초로 ‘고령친화캠퍼스(Age-Friendly Campus, AFC)’조성에 나선다.

국립경국대는 경북도 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업에 선정돼 올해부터 5년간 총 25억원을 투입, 예천캠퍼스를 고령친화 거점으로 탈바꿈시킬 계획이다.

이번 사업은 고령화율이 전국 평균을 크게 웃도는 경북 북부권의 현실에서 출발했다. 안동시의 고령인구 비율은 27.8%, 의성군은 50%에 육박하는 등 고령화가 빠르게 진행되고 있다.

2030년에는 안동 고령화율이 35%에 달해 지역소멸 위험이 현실화될 것으로 전망된다.

이에 따라 국립경국대는 ‘K-LEARNing 프로젝트-사회적 가치실현’이라는 명칭으로 새로운 대학 모델을 제시하기로 했다.

지역사회 통합돌봄을 위한 민·관·학 기반 고령친화캠퍼스를 조성, 대학 인프라와 전문성을 지역 노인층에게 개방해 ‘지역사회 통합돌봄 허브’를 구축할 방침이다.

구체적으로는 올해부터 예천캠퍼스에 대학생과 지역 어르신이 자연스럽게 만날 수 있는 ‘세대공감라운지(GC Lounge)’를 만든다.

현재 학생만 이용하던 도서관, 체육시설, PC실, 강의실 등도 어르신들에게 개방할 예정이다.

어르신들 건강관리를 위한 두 가지 특별 프로그램도 운영한다.

‘G-MEDEX’ 프로그램은 당뇨, 고혈압 등 만성질환을 앓고 있는 어르신에게 맞춤형 운동과 건강증진 서비스를 제공한다.

‘G-SSP’는 어르신 개개인 건강상태에 맞는 영양관리와 식단 서비스를 지원하는 것이 핵심이다.

내년부터는 본격적인 교육 체계 개편에 나선다.

고령친화특성화대학원을 신설해 상담·복지·건강 분야 융복합 전문인력을 양성하고, 2027년에는 성인학습자학부를 예천캠퍼스로 이전해 고령친화 특성화를 완성할 계획이다.

이와 함께 국립경국대는 UCLA, USC 등 전 세계 150여 개 대학이 참여하는 ‘국제 고령친화대학 네트워크(AFUGN)’에 전국 국립대학 중 최초로 가입을 추진하고 있다.

글로벌 스탠다드에 맞는 고령친화 모델을 도입해 국내 확산 기반을 마련하겠다는 전략이다.

안병윤 예천캠퍼스 공공부총장은 “학령인구 감소로 지역대학이 위기를 맞고 있지만 역설적으로 고령화라는 사회적 과제에 대학이 해답을 제시할 수 있다”며 “젊은 세대와 어르신들이 함께 어우러지는 진정한 세대통합 모델을 만들어가겠다”고 밝혔다.