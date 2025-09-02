헤럴드경제 부산·울산·경남 본부 출범 기념식·심포지엄

헤럴드경제 부산·울산·경남 본부 출범기념 ‘글로벌 해양수도 부산의 미래전략’ 심포지엄이 오는 9월 8일 오후 2시 부산항 국제전시컨벤션센터(BPEX) 컨퍼런스홀(A,F)에서 열립니다.

지난 3월 5일 출범한 헤럴드경제 부·울·경 본부의 출범 기념식과 함께 열리는 이번 심포지엄은 이재명 정부의 해양수산부 연내 부산 이전이 확정됨에 따라 향후 부산의 변화와 파생 효과를 함께 고민하는 자리가 될 것입니다.

특히 해수부 부산 이전이 부산 발전에 실질적인 도움을 주기 위해서는 무엇을 먼저 해야 하는지, 그리고 어떤 방법으로 추진돼야 하는지와 부산이 글로벌 해양수도로 발전하기 위해 향후 어떤 준비를 해야 하고, 어떤 목표를 가지고, 어떤 방향으로 나아가야 하는지를 제시할 것입니다.

이번 심포지엄은 더불어민주당 최인호 전 국회의원(20, 21대)의 기조 발제에 이어 전호환 부산경남행정통합공론화위원회 위원장(전 부산대 총장)의 사회로 전문가 토론이 이어집니다. 토론에는 강경태 신라대 교수(국제관계학과), 조정형 국립부경대 교수(마린융합디자인공학과), 하문근 박사(전 삼성중공업 부사장), 박재율 대표(해양수도부산발전협의회 공동대표) 등 네 분이 나섭니다. 부·울·경 독자 여러분의 많은 성원과 관심 부탁드립니다.

▶행사명 : 헤럴드경제 부·울·경 본부 출범기념 ‘글로벌 해양수도 부산의 미래전략’ 심포지엄

▶일시 : 2025년 9월 8일 14:00~16:00

▶장소 : 부산항 국제전시컨벤션센터(BPEX) 컨퍼런스 홀(A,F)

▶주요 프로그램 : 부·울·경 본부 출범 기념식, 심포지엄 기조 발제, 전문가 토론

▶주최 : 헤럴드경제, 코리아헤럴드, 헤럴드경제 부·울·경 본부

▶후원 : 부산광역시, 부산상공회의소, BNK금융그룹, 부산항만공사, 지원건설