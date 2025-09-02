‘부산형 해양신산업 선도전략 수립 정책연구’ 추진 부산 특화 미래형 해양산업 제시 등 연구

[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 부산시는 2일 한국해양수산개발원(KMI)과 ‘부산형 해양신산업 선도전략 수립 정책연구’를 추진한다고 밝혔다.

이번 정책연구는 ‘해양신산업 선도 분야 발굴 및 육성 지원사업’의 하나로 부산의 미래성장동력 확보를 위한 해양 분야 메가프로젝트를 발굴하고자 시가 올해 처음 추진하는 것이다.

이번 정책연구의 목표는 부산형 해양신산업을 정의·발굴, 부산이 가진 우수한 해양 인프라를 활용해 이를 전략적으로 육성할 과제와 단계별 로드맵을 수립하는 것이다.

특히 시는 기존 산업과 신기술을 융복합해 새로운 시장과 일자리를 창출하는 부산에 특화된 미래형 해양산업을 제시하고 이를 세계 시장에서도 경쟁력을 갖춘 산업으로 성장시킬 방안을 모색할 계획이다. 이를 위해 ▷스마트해양모빌리티 ▷블루파이낸스 ▷블루푸드 ▷콜드체인 ▷해양바이오 ▷스마트해양물류 ▷해양에너지 ▷해양레저관광 ▷극지 연구개발 등 부산이 주도할 수 있는 해양신산업 분야를 총망라해 연구한다.

또한 발굴 과제들을 새 정부의 해양수산분야 중점 정책 방향과 연계할 다양한 발전 방안도 제시해 중앙정부의 정책과제를 부산으로 유치하거나 해당 과제의 국가 사업화를 추진할 방침이다. 정책연구는 내년 5월까지 10개월간 KMI가 주도하며 해양싱크탱크 전담팀(TF)을 통한 협업도 추진된다.

해양싱크탱크 TF는 시가 지난해 8월 지역 내 해양 특화 정부출연 연구기관들을 중심으로 구축한 협업체계다. 참여 연구기관으로는 ▷한국해양과학기술원 ▷한국해양수산개발원 ▷한국조선해양기자재연구원 ▷중소조선연구원 ▷한국생산기술연구원 ▷한국기계연구원 ▷한국식품연구원 등이다. 참여 지원기관으로는 ▷한국해양진흥공사 ▷부산과학기술고등교육진흥원(BISTEP) ▷부산테크노파크 등이 포함됐다.

한편 부산시는 본격적인 정책연구에 앞서 3일 부산 영도구에 있는 KMI에서 착수보고회를 개최한다. 보고회에는 시 해양농수산국장을 비롯해 김영부 BISTEP 원장, 해양싱크탱크 TF 등 해양수산 전문 연구기관의 연구자 20여 명이 참석해 정책연구 진행 방향과 추진 계획을 공유하고 의견을 나눌 예정이다.