신용카드 연동으로 통신사 할인까지

[헤럴드경제=정석준 기자] 편의점 이마트24는 QR코드를 스캔하면 결제와 포인트 적립 등 다양한 기능을 한 번에 사용할 수 있는 모바일앱 간편결제 서비스를 도입했다고 2일 밝혔다.

해당 서비스는 기존 포인트 적립·사용, 통신사 할인 등이 결합한 통합바코드에 결제 기능을 추가한 것이다. 모바일 앱에 신용·체크카드를 연동해두면 QR코드 스캔 시 결제와 함께 제휴 포인트 적립 또는 사용, 통신사 할인이 자동 적용된다.

이마트24 관계자는 “7월 말 기준 최근 3년간 모바일 앱 월간 활성 이용자(MAU)가 작년 동기 대비 평균 약 50%씩 증가하고 있다”며 “늘어나는 고객 수요를 겨냥해 기존 통합바코드를 개선하게 됐다”고 설명했다.

한편 이마트24는 서비스 개시를 기념해 오프라인에서 모바일 앱 QR 결제시 1만명 선착순으로 이마트24 오프라인 전용 ‘구운감자’ 무료 쿠폰, 1만원 이상 결제시 ‘샤크 닌자 블라스트’ 추첨 등 다양한 증정 행사를 펼친다.