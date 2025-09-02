[헤럴드경제(영양)=김병진 기자](사)영양군AI협회(이하 협회)는 1일 영양문화원에서 30여명의 회원이 참여한 가운데 창립총회를 열고 민간 법인 형태로 공식 출범했다.

이날 협회는 ‘기술은 사람을 위해 존재한다’는 철학을 바탕으로 도농 간 AI 디지털 격차 해소와 지역 혁신을 목표로 창립됐으며 초대 회장으로 박홍열씨가 선출됐다.

이번 창립으로 영양군은 AI 전문협회를 보유한 농촌 지역이 됐으며 이미 7명의 회원이 AI활용 1급 지도사 자격을 취득해 ‘강한 AI 지역’으로 도약할 기초를 다졌다.

협회는 2030년까지 전국 최고의 농촌형 AI 활용 모델 지역 구축을 목표로 제시했으며 이를 위해 세 가지 핵심 사업을 추진한다.

공공안전 강화, 스마트 농업의 소득 증대, 스마트 문화.관광 활성화 등이다.

특히 영양군이 보유한 천혜의 자연경관, 풍부한 수자원과 양수 및 풍력발전 등 친환경 에너지 인프라를 적극 활용해 AI 데이터센터와 첨단기업 유치 등 다양한 비전을 제시할 계획이다.

또 협회는 민간의 주도적 참여와 함께 영양군청과 농협·산림조합·문화원 등 관계 기관·단체와 유기적인 협력을 통해 운영할 방침이다.

박홍열 신임 회장은 “AI로 연결하는 풍요로운 삶 그리고 격차 없는 영양군이라는 비전을 향해 나아가겠다”며 “앞으로 AI에 관심 있는 많은 분들이 협회에 함께 참여해 주시기를 기대한다”고 말했다.