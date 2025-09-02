[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대경대는 남양주캠퍼스가 올해 수시 1차부터 7개 학과 315명의 2026학년도 신입생을 선발한다고 1일 밝혔다.

수시 1차에서 전체 정원의 80% 이상을 선발한다.

공연예술 특성화 캠퍼스인 대경대 남양주 캠퍼스 신설 학과는 AI스포츠분석과다.

2년제 관련 학과로는 K-모델연기과(60명), 태권도과(60명), 사회복지상담과(40명), 특수분장과(35명)가 있다. 3년제 학과로는 연기예술과(50명), K-실용음악과(30명)가 있다.

대경대는 2, 3년제 학과 전체 전공심화 과정을 운영하고 있어 4년제 학사학위 취득이 가능하다.

올해 달라진 점으로 연기예술과는 전체 정원 50명을 전공별로 세분화한 것도 특징이다.

연기 및 극작, 연출, 예술경영 등으로 50명을 선발한다. 수시 1차에서는 52%인 26명을 선발한다.

김건표 홍보처장(연기예술과 교수)은 “대경대 남양주 한류캠퍼스가 경기 및 수도권에서 경쟁력이 높아진 만큼 올해 수시1차에 지원자들이 향상 할 것“이라고 말했다.