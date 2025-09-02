[헤럴드경제=장연주 기자] 윤석열 전 대통령이 서울구치소에 수감된 이후 영치금으로 총 3억원 가량을 모은 것으로 알려졌다. 또 영치금 한도인 400만원 찰 때마다 개인계좌로 이체한 것으로 나타났다.

1일 박은정 조국혁신당 의원실이 서울구치소에서 열람한 자료에 따르면, 윤 전 대통령 앞으로 모금이 시작된 지난 7월11일부터 지난 달 29일까지 계좌에 입금된 영치금은 총 3억1029만2973원에 달한다.

그 중 지난 7월 15일과 16일에 윤 전 대통령은 300만원씩 본인 계좌로 송금했고, 7월17일부터 25일까지 ‘변호사비 및 치료비’ 명목으로 300만원씩 7차례 더 송금한 뒤 25일부터 29일까진 400만원씩 73차례 출금한 것으로 나타났다.

교정시설에서 수용자가 사용할 수 있는 영치금 보관 한도는 1인당 400만원이다. 하루 영치금 사용 금액은 음식값 등 2만원 이내로 제한돼 있다. 다만 한도가 넘으면 구치소가 거래 은행에 수용자 명의의 통장을 개설해 돈을 옮긴 뒤 석방할 때 지급토록 한다.

그런데 윤 전 대통령은 73번이나 외부 개인계좌 등으로 영치금을 옮긴 것으로 셈이다. 지난 8월 29일에만도 ‘변호사비 및 치료비’로 기재해 400만원씩 세차례 개인 계좌로 이체했다.

이에 대해 법무부는 “영치금은 구치소장이 허가하면 외부 이체도 가능하다”며 “다른 수용자들도 똑같이 적용되는 사항이라 특혜가 아니다”라는 입장을 냈다.

윤 전 대통령의 지지자들은 수만원에서 많게는 수십만원씩 영치금을 보냈다. 입금 내역에는 “계몽시켜줘 감사하다”, “건강하셔라” 등의 메시지가 적혀 있었고, 가운데 김건희 여사도 1월17일에 50만원, 김 여사의 모친 최은순 씨도 1월20일 100만원을 입금했다.

윤 대통령은 이 중 58만 4700원을 수용자 구매로 사용하고, 구속 취소로 같은 달 10일에 석방될 때 391만 5300원을 출금했다.

정치권 일각에선 윤 전 대통령의 영치금이 외부 계좌 등으로 이체된 후 내란 옹호 집회 등에 악용될 수 있다는 우려도 나오고 있다. 이에 민주당은 관련 제도 개선에 나선다는 방침이다.

박 의원은 “윤 전 대통령은 불법 내란 이후 국민에 대한 반성과 사과가 전혀 없었고, 영치금 계좌 한도 4000만원을 훌쩍 넘는 3억원 이상을 모금했다”며 “국민 정서와는 동떨어진 채로 내란 우두머리의 변호사비를 대준 세력에 대해서도 역사적 평가가 뒤따를 것”이라고 말했다.