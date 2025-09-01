[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 영주시 치매안심센터는 1일부터 16일까지 경상북도청 동락관 제1전시실에서 열리는 ‘치매 보름마을 10주년 기념 전시회’에 참여한다.

이번 전시는 치매 보름마을 운영 10주년을 기념해 치매 친화적 지역사회를 조성하고, 도민과 함께하는 공감대를 넓히기 위해 마련됐다.

이번 전시에는 울릉군과 경산시를 제외한 경북 도내 22개 시·군이 함께 참여한다.

각 시·군은 그동안 추진해 온 치매보듬마을의 활동과 성과를 소개하며, 주민들이 직접 제작한 작품·사진·수기 등을 선보여 치매 환자와 가족들의 이야기를 공유한다.

관람은 매일 오전 10시부터 오후 4시까지 가능하다. 영주시는 안내 인력을 배치해 관람객들이 불편 없이 전시를 즐길 수 있도록 지원할 예정이다.

오는 16일 오후 12시 30분에는 경상북도청 동락관에서 ‘제18회 경상북도 치매극복의 날 기념식’이 열릴 예정이다.

영주시는 이번 기념식 공동개최에 함께하며 치매 관리의 중요성을 널리 알리고, 치매 극복을 위한 범도민적 공감대 형성에 힘을 보탤 계획이다.

김문수 보건소장은 “이번 행사를 통해 치매에 대한 인식을 개선하고, 치매 환자와 가족들이 지역사회와 희망을 나눌 수 있는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 치매 친화적 환경 조성을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.