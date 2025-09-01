부산교육청, 관련 진단 문항 개발단 발대식

[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 부산광역시교육청은 지난달 27일 학생들의 문해력·수리력 향상을 위해 초·중등 교사 176명으로 진단 문항 개발단을 구성하고 발대식을 열었다고 1일 밝혔다. 발대식에 이어 문해력·수리력 첫 세미나도 개최됐다.

‘문해력·수리력 강화’는 김석준 부산시교육감의 주요 공약 중 하나로 교육청은 이를 위한 교육정책 연구를 본격화하고 있다.

하반기 문해력·수리력 진단 문항 공동 개발을 목표로 지난 7월부터 부산대학교와 공동 연구를 진행 중이며 진단 문항 개발단의 역량 강화를 위해 매월 한차례 문해력·수리력 세미나를 개최한다는 방침이다.

이번에 열린 첫 세미나에서는 김선희 교수(강원대 수학교육과)와 최소영 교수(부산대 국어교육과)가 각각 ‘수리력의 개념 탐색과 진단검사의 방향, ‘컴퓨터 기반 진단검사(CBT) 문항 개발의 기초’에 대한 특강을 진행했다.

또 문해력·수리력 강화를 위해 추진된 상반기 연구 성과 및 교육 동향 분석 결과 등을 자료집으로 제작해 배부하기도 했다.