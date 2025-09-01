KAIST와 전략적 업무협약

현대해상은 한국과학기술원(KAIST)과 인공지능(AI) 기술을 기반으로 한 보험산업 혁신·지속 가능한 산학협력 생태계 조성을 위해 전략적 업무협약(MOU)을 체결(사진)했다고 1일 밝혔다.

이번 협약은 최신 AI 연구 역량을 보유한 KAIST와 함께 보험산업의 업무 혁신을 체계적으로 추진하기 위해 마련됐다. 두 기관은 ▷보험 특화 AI 기술 공동 연구·개발 및 실무 적용 ▷보험-AI 융합 전문 인력 양성 프로그램 운영 ▷지속 가능한 산학협력 생태계 조성 등 세 가지 주요 협력 분야를 중점적으로 추진한다.

현대해상은 앞서 AI 자동심사 시스템(2Q-PASS)을 통해 계약 절차를 단축했고, 전체 대상 계약의 40% 이상이 자동으로 체결되는 성과를 거둔 바 있다. 또한, AI음성봇을 자동차보상 분야에 확대 적용해 사고 접수부터 예상 보험금·수리비, 만기 갱신 안내까지 자동화함으로써 고객 편의성을 높였다.

이번 KAIST와의 협력을 통해 이런 디지털 혁신 성과를 더욱 확장하고, 보험 서비스 전반에 걸친 AI 기반 업무 혁신을 본격화할 예정이다.

김성재 현대해상 디지털전략본부 상무는 “KAIST와의 협력을 통해 최신 AI 기술을 업무 전반에 접목하고, 고객에게 더 신뢰할 수 있는 혁신적 서비스를 제공하겠다”고 말했다.

박성준 기자