21일까지 누리집·모바일앱 접수… 불편 개선, 정보통신 기술 활용 등 공모

[헤럴드경제=이태형 기자]국민연금공단은 이달 1일부터 21일까지 국민제안 공모전 ‘제안하GO! 바꾸GO!’를 진행한다고 밝혔다.

이번 공모전은 누구나 참여할 수 있으며, 제안 주제는 ▷국민연금 서비스 이용 불편사항 개선 방안 ▷AI, 빅데이터 등 IT 기술을 활용한 고객서비스 개선 방안 ▷국민연금 관련 개선 아이디어 등 세 가지다.

응모는 국민연금공단 누리집 또는 모바일앱 ‘내곁에 국민연금’에서 할 수 있다.

심사는 효과성·창의성·실용성·노력도를 기준으로 진행하며, 우수상 수상자 3명과 아이디어상 수상자 10명에게는 각각 20만원과 5만원 상당의 경품을 지급한다. 또 행운상 50명을 추첨해 1만원 상당의 경품을 지급한다.

결과는 10월 말 공단 누리집에 게시하고, 수상자에게는 개별 통보할 예정이다.

김태현 국민연금공단 이사장은 “국민연금은 국민의 신뢰와 참여 위에서 성장해 온 제도”라며 “이번 공모전을 통해 국민의 창의적인 제안이 다시 한번 제도 운영과 서비스 혁신의 밑거름이 되기를 기대한다”고 말했다.