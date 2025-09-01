순증 금액별 혜택…IRP 최대 3만원, 연금저축계좌 상품권 및 ETF 쿠폰 제공

[헤럴드경제=문이림 기자] KB증권은 이달 1일부터 10월 31일까지 두 달간 연금 계좌(개인형퇴직연금·연금저축) 보유 개인 고객을 대상으로 연금 자산 순증 이벤트를 진행한다고 1일 밝혔다.

이벤트 기간 동안 타사 개인형퇴직연금(IRP) 자산을 KB증권으로 이전하면 순증 금액에 따라 신세계상품권을 받을 수 있다. 300만원 이상 1000만원 미만 고객에게는 신세계상품권 2만원, 1000만원 이상 고객에게는 신세계 상품권 3만원을 제공한다.

개인 납입으로 IRP 자산을 늘린 경우에도 상품권이 지급된다. ▷100만원 이상 1000만원 미만시 1만원 ▷1000만원 이상 2000만원 미만시 2만원 ▷2000만원 이상시 3만원의 신세계상품권이 지급된다.

여기에 순증 조건을 충족한 고객이 IRP 계좌에서 200만원 이상 펀드(상장지수펀드·머니마켓펀드 제외)나 장외 채권을 매수하면 추가 1만원 상품권이 제공된다.

IRP 자산을 300만원 이상 순증한 고객 중 50명을 추첨해 ‘Prime Club 투자 콘서트’ 티켓(1인 2매)을 증정한다. 다만 퇴직연금 감독규정에 따라 IRP 계좌 혜택은 연간 3만원 이내로 제한된다.

연금저축 계좌는 혜택 규모는 더 크다. 타사 자산 이전이나 직접 입금을 통해 순증 금액 구간별로 최대 100만원 상품권을 받을 수 있다. 두 조건을 모두 충족하면 최대 200만원까지 중복 수령이 가능하다. 순증 조건을 채운 뒤 펀드를 매수하면 매수 금액에 따라 1만~5만원의 상품권과 연금저축 상장지수펀드(ETF) 쿠폰이 지급된다.

청년층(1985년 9월 1일~2006년 8월 31일 출생) 고객을 대상으로는 추첨을 통해 150명에게 최소 5만원에서 최대 50만원의 상품권과 연금저축 ETF 쿠폰이 지급된다.

이벤트 참가를 위해서는 별도 신청이 필요하며 11월 1일부터 30일까지 계좌 잔고를 유지해야 한다.

B증권은 이번 이벤트와 함께 모바일트레이딩시스템(MTS) ‘KB M-able(마블)’의 ‘연금저축상품몰’을 개편했다. 새 화면에서는 수익률, 판매액, 적립식 여부 등 다양한 기준으로 펀드 리스트를 제공한다. ‘많이 매수한 펀드’, ‘고배당주 펀드’ 등 고객 관심도가 높은 주제별 상품도 한눈에 볼 수 있다.

손희재 KB증권 디지털사업그룹장은 “KB증권은 고객의 효율적인 자산 관리와 연금 자산 증대를 위해 이번 이벤트를 준비했다”며 “다양한 콘텐츠와 투자 팁을 지속적으로 제공하고, 편안한 환경에서 연금을 관리할 수 있도록 차별화된 자산관리 서비스를 강화해 나가겠다”고 말했다.