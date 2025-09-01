[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주시는 경기 침체로 자금 조달에 어려움을 겪는 지역 중소기업을 위해 100억원 규모의 구조고도화(산업구조 발전)자금을 추가 지원한다고 1일 밝혔다.

이번 조치는 올해 초 발표한 ‘2025 광주경제 다함께 착착착(착한 소비·착한 금융·착한 일자리)’ 정책의 일환으로 추진된다.

시는 상반기 300억원을 지원한 데 이어 이번에 100억원을 더해 올해 총 400억원을 융자 지원한다.

지원 대상은 광주에 사업장을 둔 중소기업 중 제조업 전업률이 30% 이상인 제조업체와 제조업 관련 서비스업체다.

기업당 시설자금은 최대 10억원(3년 거치·5년 균분 상환), 운전자금은 최대 3억원(1년 거치·2년 균분 상환)까지 지원되며 시 인증 우대기업은 최대 10% 추가 지원을 받을 수 있다.

금리는 연 2.12%로 책정해 연말까지 유지하며, 매출액 또는 영업이익이 10% 이상 감소한 기업에는 0.5%포인트 추가 인하를 적용한다.

이번 지원은 운전자금 위주 편중을 개선해 시설투자를 확대하는 데 중점을 두고, 운전자금은 상환을 마친 기업만 신청할 수 있도록 보완했다.

자금 신청은 1일부터 소진 시까지 가능하며, 광주경제진흥상생일자리재단이 운영하는 기금융자관리시스템을 통해 온라인 접수하면 된다.

홍나순 광주시 창업진흥과장은 “이번 구조고도화자금 추가 지원으로 중소기업의 생산·서비스 기반을 강화하고 경영 안정에 실질적인 도움이 되길 바란다”고 말했다.