춘추시대 패권 국이던 진(晉)나라는 말기에 권력의 중심이 군주에서 호족으로 넘어간다. 호족 중 지(智) 씨의 세력이 가장 강했는데 조(趙)・ 위(魏)・한(韓) 씨 등 다른 가문들을 핍박했다. 지 씨는 진나라를 삼키기 위해 위 씨와 한 씨를 강제로 동원해 조 씨를 공격한다. 다음 차례는 자신들이 될 것이라 깨달은 위 씨와 한 씨는 되레 조 씨와 손을 잡아 지 씨를 공격한다. 지 씨는 멸망하고 기원전 453년 진나라는 조・위・한 세 나라로 나뉜다. 삼진(三晉) 분열은 춘추시대에서 전국시대로 넘어가는 공식적인 기준이다.

2018년 한미 FTA 개정 절차 잊었나… 트럼프의 잘못된 선택

요즘 트럼프 대통령의 행보는 ‘기염만장(氣焰萬丈)’이다. 대통령 권한은 물론 나라의 모든 힘을 동원해 다른 나라를 압박하고 있다. 단번에 힘을 너무 많이 쓰면 탈이 나기 쉽다. 약한 상대라고 궁지로만 내몰면 반발을 키우게 된다. 최근 미국 안팎의 분위기가 심상치 않다. 미국을 키우고 지탱했던 시스템이 흔들리는 모습이다. 트럼프의 강요에 반발하려는 국가들의 움직임도 꽤 뚜렷해졌다. 2024년 노벨경제학상을 수상한 다론 아세모글루(Daron Acemoglu) 메사추세츠공과대학(MIT) 교수가 지난 2월 경고한 ‘미국 쇠퇴’가 떠오른다. 역사 상 막강함을 자랑했던 제국들도 결국 모두 무너졌다. 지나친 탐욕이 부른 분열과 저항이 붕괴의 씨앗이 됐다.

지난 달 29일 미국 연방순회항소법원은 “국제긴급경제권한법(IEEPA)을 근거로 트럼프 대통령이 여러 나라에 일률적 관세를 부과한 것은 위법”이라고 판결했다. 1심인 국제무역법원(CIT) 판결을 인용했지만 항소를 고려해 10월 14일까지 현재의 관세 효력은 유지했다.

대법원이 트럼프의 관세 전쟁이 불법적으로 판단하면 행정부가 대통령의 권한 남용을 방치한 셈이 된다. 내부통제가 제대로 이뤄지지 못했다는 뜻이다. 대법원 최종 판단이 남았지만 만약 미국 대통령이 위법하게 관세를 부과했다면 상대국은 어떻게 해야할까? 이런 경우를 대비해 만들어진 것이 세계무역기구(WTO)다. 유럽연합(EU)이나 중국은 이미 지난 5월 CIT 판결 이후 WTO 제소 준비에 들어갔다. 미국의 외면으로 사실상 무력화 된 WTO지만 국제법상 정식 기구다. 향후 기업들을 구제하려면 필요한 절차를 밟아 둬야 한다.

우리나라는 2011년 미국과 자유무역협정(FTA)을 체결했다. 양국 의회의 승인을 거쳐 법률과 같은 효력을 갖는다. 개정하려면 다시 의회 승인이 필요하다. 트럼프 1기 행정부 때도 무역협상은 FTA 개정 형식으로 이뤄졌다. FTA 개정을 위해서 미국 대통령은 무역촉진권한(TPA, 협상 전권. 의회는 결과 가부만 표결)이 필요한데 의회 승인 사항이다. 트럼프 대통령은 TPA 없이 관세 협상을 해왔다. 미국법이나 국제법상 하자 가능성을 인지했음에도 우리 정부가 문제 제기 없이 협상 결과를 받아들인다면 치명적 선례가 될 수 있다.

유럽연합(EU) 중국, 일본까지…윤곽 드러내는 反트럼프 전선

유럽연합(EU)은 지난 7월말 미국과 무역협상에 대한 큰 틀의 합의를 했다. 트럼프 대통령은 협상 타결 이후에도 미국 기술 기업에 대한 EU의 과세와 규제가 ‘차별’이며 해소하지 않으면 고율의 관세를 부과하겠다고 EU를 또 압박했다. 유럽은 강하게 이에 반발했다.

유럽 최고 행정기구인 EU집행위원회의 테레사 리베라(Teresa Ribera) 부위원장은 최근 “용감하게 미국 대통령의 위협에 대응해야 한다”면서 “다른 나라에 굴복해 원하는 모든 것을 들어줄 수는 없으며, 필요하면 (미국과) 협상을 중단할 수도 있어야 한다”고 주장했다.

EU는 미국과 무역협상을 앞두고 이미 다양한 보복 수단을 검토했다. 미국 외 다른 시장과의 합종연횡(合從連橫)도 모색하고 있다.

EU는 최근 일본과 가진 정상회담에서 CPTPP(포괄적・점진적 환태평양 경제동반자협정)와의 관계 강화를 통해 미국을 제외한 자유무역 네트워크 구축을 예고했다. 일본이 주도해 만들어진 CPTPP에는 캐나다, 멕시코 등 미국과 FTA를 맺은 나라들이 다수 참여하고 있다. 이미 EU 등 주요국과 개별 FTA 맺고 있어 CPTPP에 참여하지 않았던 우리나라도 최근 가입을 검토 중인 것으로 알려졌다.

트럼프가 벌인 무역전쟁의 목표는 중국이다. 중국은 미국을 제외하면 경제 규모도 가장 크고 희토류라는 최고의 무기도 가지고 있다.

오는 9월 3일 베이징에서 전승절(2차 세계대전에서 중국이 일본의 항복을 받은 날) 80주년 행사가 열린다. 나렌드라 모디 인도 총리가 이를 위해 7년만에 중국을 찾았다. 트럼프가 주선한 우크라이나와의 종전 협상은 거부한 블라디미르 푸틴 대통령도 참석한다. 중국은 전승절에 앞서 자국이 주도한 안보 단체 상하이협력기구(SCO) 회의를 연다. 인도와 러시아 외에 중앙아시아, 중동, 아시아 국가들이 대거 참여한다. 시진핑 주석으로서는 트럼프에 불만이 많은 나라들을 중국 중심으로 묶어 반미(反美) 진영을 구성할 기회다.

러시아는 강력한 핵전력을 갖춰 군사적으로 유일하게 미국과 대적할 수 있는 나라다. 중국은 세계 2위 경제대국이고, 인도는 세계 1위 인구 대국이고 경제성장도 가장 가파르다. 중동과 동남아시아는 글로벌 공급 망에서 중요한 역할을 하며 자체 시장 규모도 크다.

미국은 최근 러시아-우크라이나 전쟁을 끝내기 위해 러시아의 우크라이나 영토 일부 점령을 인정하겠다는 입장을 드러냈다. 힘에 의한 국경 변경을 용인하는 셈이다. 심지어 트럼프는 그린란드나 파나마 같은 곳을 미국 영토로 편입시키고 싶다는 발언도 서슴지 않는다. 미국은 최근 지역 분쟁에 대해 적극적인 개입을 하지 않고 있다. 중국으로서는 대만 병합을 시도할 수 있는 명분이다. 인도, 태국 등 국경 분쟁을 겪고 있는 나라 입장에서는 안전보장을 위한 새로운 질서로 SCO가 대안이 될 수 있다.

미국 예외주의, 흔들리는 시스템…연준 이어 법원까지

미국 예외주의(American Exceptionalism)는 결국 제도의 효율성이다. 미국은 18세기 유럽의 낡은 제도에서 벗어나 세워진 나라다. 민주주의와 대통령제로 유럽의 비효율과 차별을 이뤘다. 이민 국가로 민족주의의 한계도 극복했다. 그런데 지금은 미국이 문제다.

위법적 관세 논란과 L.A.에 이어 워싱턴 D.C에서도 치안을 위해 군대가 투입되는 등 그동안 보지 못했던 장면들이 자주 등장한다. 그 중 가장 심각한 문제 가운데 하나가 연방준비제도(Fed)의 정쟁화다. 달러가 기축통화로서 자리매김한 데에는 연준의 독립성이 큰 기여를 했다. 미국의 가장 큰 힘의 원천인 달러를 관리하는 연준이 정치와 외교의 수단으로 남용되지 않을 것이란 믿음이 기축통화로서의 신뢰를 유지하는 데 중요했다. 그런데 트럼프 대통령이 사상 첫 이사 해임으로 연준을 흔들기 시작했다.

달러 기반 스테이블 코인도 일종의 연준 견제 장치다. 미국 정부와 의회는 달러 기반 스테이블 코인 발행 확대를 추진하면서 연준의 디지털 달러(CDBC)를 사실상 금지(의회 승인 필요)했다. 향후 펼쳐질 디지털 생태계에서 연준의 역할이 제한된 셈이다. 미국 역사를 보면 중앙은행이 없던 때도 있었지만 모두 금본위제 때였고 기축통화 역할도 하지는 않고 있었다.

관세와 연준 문제 모두 결론은 대법원에서 날 예정이다. 법원 판단이 아니면 갈등과 이견이 조정되기 어렵게 된 게 미국의 현실이다. 그런데 심지어 미국의 법원도 시험대에 올라 있다. 트럼프 대통령이 첫 임기 때 지명한 판사는 199명으로 40년 만에 최대 규모다. 특히 9명의 대법관 가운데 3명을 트럼프 대통령이 임명했는데 모두 적격 여부를 두고 논란이 컸다. 현재 미국 대법관 구성을 보면 공화당 추천 6명, 민주당 추천 3명이다. 미국 대법관은 임명 당시 정당 별로 이견은 있었지만 트럼프 대통령 때에는 유독 심했다. 이념적 선명성이나 정치적 충성도를 둘러 싼 논란이 컸다. 법원이 주요한 갈등 사항에 대해 최종적으로 판단하더라도 정치적 성향과 이해에 따라 이를 수용하는 정도가 다를 수 있다는 뜻이다. 미국 정치권이 법원까지 정쟁 대상으로 삼을 가능성이 점점 커지고 있다.

중국 견제하다 중국 닮아가는 미국…글로벌 질서 야만의 시대로

18세기 왕정에 맞서 민주주의를 추구하며 등장한 게 ‘미국 예외주의’라면, 공산주의 정치체제로도 경제개발에 성공한 사례는 ‘중국 예외주의’로 볼 만하다. 그런데 중국 예외주의의 위협에 맞선 미국의 선택이 트럼프다. 정부가 민간 기업의 경영에 개입하고, 국제 질서보다는 자국 이익만 노골적으로 챙기는 국가주의다. 지난 1,2차 세계대전의 원인도 따지면 식민지와 이권을 둘러 싼 무한 경쟁이다.

경제와 정치, 외교에 대한 접근 자체를 새롭게 점검할 필요가 있어 보인다. 특히 한국은 대화와 타협이 중심이던 WTO 체제 기간 동안 가장 큰 수혜를 봤다. 대화와 타협 보다는 강제와 압박이 우세해질 새로운 질서에 빨리 적응을 시작할 필요가 크다. 앞으로도 여전히 미국은 가장 중요하겠지만 그 시스템의 우위가 생각보다 오래 유지되지 못할 가능성도 염두에 둘 때다.