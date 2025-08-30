에릭 클랩튼, 1970년 ‘레일라와 몇 가지 사랑 노래들’(Layla And Other Assorted Love Songs) 발매 우정과 불륜 속 기타의 신(神)이 빚어낸 극한의 감각 층위…대중음악 역사상 ‘가장 위대한 노래’가 되다 정제된 고통의 미학이 무너뜨린 ‘대중음악의 경계’…손 끝에서 피어난 격정과 비탄과 상실, 그리고 ‘삶’

[헤럴드경제=김주리 기자]

1970년 늦은 가을, 어느 대중음악 한 곡이 음악 예술의 위계를 무너뜨리며 고전 클래식의 영역에 도달했다.

듣는 순간 리듬을 각인시키는 ‘터키 행진곡’(Turkish March)의 도입부처럼, 침묵 속 서늘한 진동의 ‘월광’(Moonlight Sonata) 속 첫 화성처럼, ‘레일라’(Layla)는 단 1초 만에 감각을 압도하고 형식을 무화시키며, 통상적으로 우열이 가려져 있는 음악 장르간의 경계를 허물었다. 기타 리프는 선율 이상의 질감으로 존재했고, 그 질감은 고도의 기술과 감정이 뒤섞인 밀도로 듣는 이의 신경(身硬)을 곤두세웠다.

갈망과 절망과 격정이 농축된 7개의 음.

시작과 고조, 응축과 확산이 표현된 이 두 세마디는 ‘기타 인트로’라는 이름이 무색할 만큼 클래식 소나타의 미시적 단위(도입-전개-재현)와도 유사한 형식을 갖추고 있었는데, 애절함과 방황에서 일시적 안도감을 주는 종결 구조 또한 보편적인 펑크나 하드 록보다는 훨씬 더 이전의, 보다 오래된 음악들이 갖는 고전적 문법을 따르고 있었다.

정제된 감정이 갖는 섬세한 밀도, 추상적이지만 논리적인 내러티브, 기술적으로 분석됨에도 직관적으로만 이해되는 감성, 그리고 이 모든 설명을 넘어서는 압도적인 존재감. 우리는 이를 갖춘 작품을 ‘걸작’(傑作)이라 부른다.

에릭 클랩튼(Eric Clapton)의 ‘레일라’는 ‘절대적인 걸작’이다.

“Layla, You got me on my knees, Layla Begging, darling please, Layla Darling, won’t you ease my worried mind?” (레일라여 내가 그대를 향해 무릎 꿇고 있잖아 그대에게 빌고 있어, 내 사랑, 제발 부탁이야 내 애달픈 마음을 달래주지 않을 셈이야?) - 에릭 클랩튼, ‘레일라’(Layla) -

‘수준 높은 미술’은 합당하고 ‘수준 높은 대중음악’은 잘난 척?…작품의 ‘격’과 ‘심미안’(審美眼)

‘예술에는 우열이 없다’는 말은 민주적일지 모르지만, 실상 예술작품은 언제나 ‘우열의 언어’로 이야기되어 왔다. 미술이 철학과의 접점을 허락받고, 문학이 이데올로기의 전장이 될 때, 그리고 영화가 감독주의와 해석학을 동반할 때 각 장르의 예술은 때로 인간의 생보다 위대한 존재론적 기호의 위치로까지 올라선다. 좀 더 현실적으로 말하자면, 경이로운 사진은 플레처상을 통해 인정되고, 깊이 있는 사유와 통찰의 문학은 노벨상으로 증명된다. 이 같은 예술들은 ‘격’을 말해도 된다는 사회의 암묵적 합의 안에 위치하고 있다.

반면 대중음악의 경우 언급한 예술들과는 달리 ‘좋다고 느끼는 것’과 ‘좋은 것’ 사이의 구분이 무의미한 것 마냥 동등한 개념으로 치부되는 경우가 대부분인데, 이는 대중음악이 다루는 언어가 지닌 명확성과 즉각성 때문이기도 하지만 동시에 그 장르가 ‘심미의 대상’이 되기엔 너무 쉽고, 너무 많으며, 너무 가깝다는 편견에서 비롯된다. 대중예술의 특성에 따른 일종의 멍에라면 멍에라고 볼 수 있겠다.

18세기 영국의 철학자 데이비드 흄(David Hume)에 따르면, 모든 감상은 평등하지 않으며 진정한 감식안(taste)은 오랜 시간 축적된 경험, 반복적인 훈련, 그리고 감각의 세밀한 민감성에서 비롯된다. 즉, 단지 감각에 당장 ‘좋다’, ‘싫다’ 반응하는 것을 넘어 예술의 질서를 식별할 수 있는 능력이 ‘좋은 예술’을 구별하는 기준이 된다는 것이다. 따라서 ‘좋은 예술’은 심미안을 가진 감상자 안에서 이 식별 과정을 스스로 일으키게 만드는 작품이다. 그리고 그 심미안은 다른 장르와 마찬가지로 대중음악에서도 훈련과 축적을 통해 길러진다.

‘터키 행진곡’은 초반 몇 개의 마디만으로 리듬의 타당성을, ‘월광’은 첫 화성만으로도 정서의 방향이 모습을 드러낸다. 그리고 감상이 감식의 층위로 내려갔을 때, 그 즉각성이 왜 타당한지, 구성과 호흡, 긴장과 이완의 배치가 논리로 정당화된다. 즉, 흄의 관점을 대입했을 때의 좋은 예술은 ▷설명 없이도 설득되는 즉각성 ▷접할수록 근거가 축적되는 심화 가능성이라는 두 차례의 시험을 통과해야 한다. 대중음악이라고 해서 이 시험에서 예외일 수는 없다. 다만, 너무나 손쉽게 소비될 수 밖에 없는 기원적, 문화산업적 구조 탓에 감상자들은 그 심미적 훈련의 기회를 스스로 줄여왔는지도 모른다.

대중음악의 법칙 속에서는 그 상업적 특성상 ‘듣기 쉬움’은 ‘좋음’으로, ‘익숙함’은 ‘완성도’로, ‘요란함’은 ‘감동’으로 치환되어 왔으며 음악은 배경음에 불과할 뿐, 하나의 곡을 여러 번, 다른 환경에서, 집중해서 반복적으로 듣고 탐구하는 심미적 훈련은 생략됐다. 결과적으로 작품 안의 질서와 진위가 작동할 기회는 사라지고, 평가는 축소된다. 흄의 기준에서 이는 취향의 자유가 아닌 심미안의 기권이다. 예술 작품의 격(格)은 장르가 아닌 감상자에게서 시작되며, 훈련을 거친 감상은 걸작을 걸작으로 완성시킨다.

“If I could reach the stars Pull one down for you Shine it on my heart So you could see the truth” (하늘의 별에 닿을 수 있다면 별 하나를 그대 위해 바치리 그 별은 내 심장 속에서 빛나며 내 마음의 모든 진실을 보여줄 거야) - 에릭 클랩튼, ‘체인지 더 월드’(Change the World) -

다시 클랩튼과 ‘레일라’…그리고 시간이 흘러도 소멸하지 않는 ‘절대성’

‘레일라’는 이 같은 이중 시험을 정면으로 통과하는 음악이다. 도입 1초, 7개의 음이 연이어 울릴 때 듣는 이에게 전달되는 건 ‘좋다’는 취향을 넘어선 ‘맞다’는 감각에 가깝다. 시작과 고조, 응축과 확산이 질서있게 놓여 있고 감정은 과장되지 않은 채 형식 안에서 밀도를 얻는다. 대중적이면서 감식이 가능하고 친숙하면서 해명할 것이 남아 있는 음악, 흄이 말한 ‘좋은 취향’의 대상은 정확히 이런 작품이다.

지난 1992년 발매된 에릭 클랩튼의 어쿠스틱 라이브 음반 ‘언플러그드’(Unplugged)에서도 ‘레일라’의 음악적 완성도는 깨지지 않는다. 곡의 가장 강력한 무기로 보였던 전기의 질감을 없애고 속도를 반으로 줄여 호흡을 길게 가져가도록 구성과 구조를 바꿔도 중심은 흔들리지 않는다. 첫 머리의 동기(動機)가 다른 음색과 리듬 속으로 변환될 때조차도 감상자는 매번 같은 자리에 도달하며, 반복되는 청취 속에서 모습을 드러내는 건 음향의 볼륨과 형식이 아닌 즉각적인 납득과 감정의 논리다. 곡의 어느 지점에서 긴장이 걸리고 또 어떻게 해소되는지, 듣는 이는 버전이 달라져도, 아니, 달라질수록 곡의 근거를 또렷하게 축적하게 된다. 흄이 말한 두 가지 시험을 한 곡이 여러 형태로 재입증하는 흔치 않은 사례다.

기타리스트에 의해, 기타로 인해 탄생한 곡이지만 피아노와의 연결 또한 훌륭하다. (원곡의)격정이 자나간 뒤 후반부 길게 열리는 피아노 음률은 승리의 환호 대신 미결의 여운으로 가라앉는데, 이 같은 곡의 구조는 실제 인간이 사랑하는 이를 향해 느끼는 연모(戀慕) 감정의 흐름과 상당히 닮아 있다. 소유를 향한 돌진이 지나간 이후에도 계속되는 마음의 궤도, 폭풍이 지난 뒤 찾아오는 얼마간의 씁쓸한 허무와, 차마 차리를 뜨지 못한 낭만이 같은 공간에 머물며, 피아노의 문장은 단념이 아닌 달콤한 번민으로 정리된다. 슬라이드 기타가 낮게 되받아치며 격정은 잔광으로, 잔광은 고요한 애무로 바뀐다.

결국 ‘레일라’를 두고 격(格)을 말해도 되는 이유는 여기에 있다. 즉각성만 있는 유행의 노래도 아니고 분석만 남는 박제된 작품도 아니다. 감각이 먼저 납득하고, 감식이 뒤이어 정당화하는 드문 구조를 가진, 오랜 시간 중심을 잃지 않는 작품. 여기에 에릭 클랩튼 자신의 욕망과 질투, 상실의 통증이 담긴 자전적 진술이라는 점에서의 가치까지, ‘레일라’의 절대성이 성립될 수 밖에 없는 이유다.

노래 잘 하는 가수들 많지… ○○의 박자감이든 ○○의 성량이든 고음이든 다 좋은데, 모르겠어, 나는 그냥 에릭 클랩튼이 노래 제일 잘 하는 것 같아

울먹이지 않는 보컬…“눈물은 관객의 몫”

에릭 클랩튼의 노래는 감정을 밀어붙이는 대신, ‘숨’과 ‘쉼’을 제자리에 놓는 일에서 시작된다. 고음을 세우지 않고, 떨림으로 호소하지도 않은 채, 한 음이 지나가면 다음 음이 서둘지 않고 들어오며 그 틈에는 여백과도 같은 공기가 깔린다. 이 공기 속에서 듣는 이는 자신의 시간을 꺼내어 올려놓고 보게 되고, 스스로의 감정을 떠올리고, 곱씹고, 그의 감정과 닮은 모양을 찾아내는 경험을 한다. 이는 설득된 결과라기보다는 감성의 도달이라는 감각에 더 가깝기 때문에 과잉과 과장은 뒤로 밀리고, 또렷한 감정과 여운만이 남는다. 그리고 그들은 그 목소리에서, ‘신’이라 불리는 유명 가수의 기교가 아닌, 삶을 견뎌온 인간의 이야기를 듣는다.

4살배기 아들의 사망이라는 불행 뒤에 남은 상실감 속에서도 조용하게 속삭이듯 부드럽게 애도하는 ‘천국의 눈물’(Tears in Heaven) 속 그의 목소리는 비극이 확장되거나 전시되지 않음에도 어떤 감정적 호소보다 깊고 잔잔하게 울려퍼지는데, 짧은 호흡과 낮은 톤의 어조는 후렴으로 올라가는 길에도 무작정 볼륨을 키우지 않는다. 반 걸음 열렸다 다시 닫히는 움직임 속에서 시간의 밀도는 역설적으로 상승하고, 형용할 수 없는 고통은 4분 남짓한 시간 속에 응축된다. 그리고 곡이 끝난 후 진하게 남는 여운은 듣는 이들 각자의 상실을 깨운다. 무대 위가 아닌 객석에서 눈물이 터져나오는, 눈물이 결국 관객의 몫으로 돌아가는 이유다.

패티 보이드에 대한 사랑 노래인 ‘원더풀 투나잇’(Wonderful Tonight)에서 그는 사랑하는 여인을 조용한 충만에 가득한 시선으로 바라본다. 과도한 찬양이 아닌 낮게 깔린 친밀함과 애정 안에서 느껴지는 견고한 평정 속에서 사랑은 소유의 언어로 미끄러지지 않는다. 사랑하는 이를 내 자리로 끌어오지 않고, 상대가 빛나도록 조금은 거리를 둔 채 떨어져 있는 태도, 감탄의 외침이 아닌 확인의 호흡. 곡을 듣는 내내 듣는 이들 사이에는 환호보다는 미세한 미소, 설명이 아닌, 그보다 더 길게 남는 여운이 공간을 채운다.

두 곡을 놓고 보았을 때, 부재와 존재라는 양극의 장면 앞에서도 에릭 클랩튼의 태도는 흔들리지 않는다. 비극은 미화되지 않고, 행복 또한 윤색되지 않는다. 감정을 키우지 않은 채, 필요 이상의 음량을 거두고, 리듬의 중심을 살며시 뒤로 미루어 듣는 이로 하여금 스스로 따라가게 만든다. 그리고 그렇기에, 우리는 그의 노래에서 연민이나 시기가 아닌 경외에 가까운 감정을 느낀다. 한 인간이 정제된 형태로 고통과 사랑을 다루는 방식, 그 품위 앞에서 침묵이 자리를 잡고, 그 침묵 속에서 각자의 시간이 일어선다.

감정에의 종속이 아닌 승화, 격앙이 아닌 성숙, 그래서 멀리 도달하는 목소리. 그 납득의 울림은 언제나 에릭 클랩튼의 명곡들을 걸작의 자리에 앉힌다.

“It‘s late in the evening She’s wondering what clothes to wear She puts on her make up, and brushes her long blonde hair And then she asks me, ‘Do I look alright?’ And I say, ‘Yes, you look wonderful tonight’” (늦은 저녁, 당신은 파티에 입고 갈 옷을 고르고 있어 천천히 화장을 하고, 아름다운 금발의 머릿결을 빗으며 나에게 묻는 당신 “나 괜찮아보여요?” 그리고 내가 답해 “당신 오늘 너무나 아름다워”) - 에릭 클랩튼 ‘원더풀 투나잇’ -

좋은 음악은 첫 1초 이내에 감응을 일으키고, 수 번의 반복적인 청취 속에서 그 안에 담긴 깊이와 울림을 더 또렷하게 드러낸다. 감각이 먼저 도착하고, 감식이 뒤이어 정당성을 입증하는 구조. 우리는 이 두 층을 동시에 일으키는 작품을 걸작이라 부른다. 그리고 이 같은 절대성은 정제된 화성의 구성과 창작성만이 아닌, 수십 년의 세월 동안 켜켜이 쌓인 한 사람의 감성과 고뇌가 어떻게 정제돼 형식과 구조로 고정되었는가, 즉 그 인간적 응집력의 완성도를 통해 이루어진다. 상실과 고통, 사랑과 연정은 집착이나 귀속이 아닌 버텨냄으로 남고, 이 성숙한 인내가 시간을 견딘다. 그렇기에 우리는 그 음악에서 ‘뮤지션의 기술’과 함께 ‘인간의 품위’를 듣는다.

그리고 그 ‘품위’가 바로, 에릭 클랩튼을 ‘신’이라 부르는 이유이리라. 손의 속도나 음의 높이가 아닌, 누구나 거칠 수 있는 문장과 호흡으로 사적인 감성을 공통의 진실로 승화시키는 정신력. 설명은 물러나며 남는 건 경탄 섞인 침묵, 그리고 다시 오랫동안 몸과 마음을 휘감는 잔향이다.

우리는 그를 ‘신’이라 부르지만, 에릭 클랩튼이라는 인간의 고통과 사랑을 다루는 태도, 그 조용한 확신은 음악의 격을 완성한다.

그리고 걸작들은 그렇게 우리 안에 오래도록 남는다.