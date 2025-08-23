에이브릴 라빈, 2002년 데뷔 앨범 ‘렛 고’(Let Go) 발매 ‘틴에이지 록(Rock) 프린세스’ 데뷔와 동시에 폭발적 인기 자작곡 여부·퍼포먼스 역량·라이브 논란에도 여전한 영향력

[헤럴드경제=김주리 기자] 생각이 정리되기 전에 손가락이 먼저 반응하는 헤드라인들. 의식보다 빠르게, 인지보다 앞서 발생하는 ‘클릭’. 저급하고 식상하며, 뻔하다는 걸 알지만 대중은 클릭한다.

이 클릭은 수치가 되어 기록되고, 수치는 종종 콘텐츠의 가치가 된다. 여기서부터 언론의 딜레마는 시작된다. 저열하다는 건 누구보다 가장 잘 알고 있지만 수치를 포기할 수는 없는 노릇이다. 결국 ‘클릭’이라는 이름의 생존 메커니즘은 전역으로 퍼진다.

이 같은 메커니즘은 언론에만 국한되지 않는다. 음악, 영화, TV 프로그램, 셀럽, 모든 영역은 ‘클릭의 법칙’을 중심으로 재편된다. 진정성이나 무게, 가치보다 먼저 눈과 귀에 쉽게 들어오는 것, 콘텐츠는 이야기이기보다 썸네일이고, 감정이기보다 컨셉트에 가깝다.

2002년 데뷔한 캐나다 출신 뮤지션 에이브릴 라빈(Avril Lavigne)은 ‘클릭의 법칙’이 만든 가장 성공적인 결과물 중 하나다. 펑크의 옷을 입은 10대 소녀 록스타, 듣기 편하고 따라 부르기 쉬운 노래, 모델 뺨치는 아름다운 외모. 노래보다 먼저 보여졌고, 들리는 순간엔 이미 불티나게 팔리고 있었다.

에이브릴 라빈의 음악은 내면의 철학이나 번민이 아닌 보편의 감정을 심플하게 이야기했고, 스타일과 톤으로 록 스타를 표방했다. 감수성의 감도는 깊은 곳까지 닿지 않았지만, 대중의 소비는 굳이 그 곳까지 도달할 필요도 없었다.

“Don’t you know what I can do to make you feel alright? Don’t pretend, I think you know I’m damn precious And hell yeah, I’m the motherfucking princess” (너는 이미 알고 있잖아, 내가 너의 기분을 좋게 해줄 거라는 걸 아닌 척 하지마. 넌 내가 환장하게 사랑스러운 것도 알고 있어 그리고 맞아! 난 존X 아름다운 공주님이야” - 에이브릴 라빈, ‘걸프렌드’(Girlfriend) -

‘만들어진 펑크 록’(faux-punk)…듣기에 편하고 보기에 만족스러운 ‘웰메이드 반항 정신’

심리학자이자 경제학자인 대니얼 카너먼의 저서 ‘생각에 관한 생각’에 따르면, 인간의 사고 과정은 크게 감정적이고 직관적인 ‘시스템 1’과 의식적이고 논리적인 ‘시스템 2’로 구분된다. ‘클릭’은 시스템 1의 결과다. 무겁고 진지한 메세지는 귀찮은 데다 정신적 에너지 소모도 많으니 쉽게 이해되고 바로 느껴지는 자극에 손이 먼저 반응한다는 것이다. 음악도 예외는 아니다. ‘듣고 교감하는 음악’이 아닌 ‘반응하는 음악’으로, 감상보다 편리한 자극이 앞서는 구조, 에이브릴 라빈의 성공은 ‘시스템 1’의 사례라고 볼 수 있다.

에이브릴 라빈의 음악은 밝은 분위기의 곡부터 어두운 감성의 곡까지, 대체로 단순하고 명확하다. 중간 템포의 4코드 진행, 반복되는 훅(hook), 심플한 가사, 단선적인 감정 구조까지. 그의 대표곡 ‘스케이터 보이’(Sk8er Boi), ‘나의 해피엔딩’(My Happy Ending), ‘당신이 나를 떠났을 때’(When You’re Gone) 등은 곡을 듣고 이해하고 공감하는 데 별다른 해석과 인내, 혹은 사유가 필요하지 않으며, 그럼에도 불구하고 멜로디는 캐치하고 후렴은 시원하게 귀에 꽂힌다. 워낙 매끈하게 잘 만들어진 노래 덕에 ‘투모로우’(Tomorrow), ‘아무도 없는 집’(Nobody‘s Home), ‘달링’(Darlin) 등의 곡은 이따금 ‘감정의 가장자리’ 또한 제법 건드리지만, 의도적이든 의도적이지 않든 내면의 깊숙한 곳으로 파고들진 않는다. 즉 듣는 이의 감정을 완전히 끌어내지는 않은 채, 적당히 터치하고 넘어가는 식이다. 가벼운 공감, 무게는 없다. 그래서 적적할 때면 자연스럽게 찾아 듣게 된다.

여기에 에이브릴 라빈의 시각적 스타일과 표면적 언행은 과거 ‘성공한 펑크 뮤지션’을 표방하고 있었다. 짙은 스모키 메이크업, 체커보드 패턴, 약간은 건들거리는 제스처, 인터뷰에서의 공격적이고 반항적인 톤까지, 에이브릴 라빈에게서 보여지는 모든 것들은 선대 록 스타들의 표현법과 닮아 있었다. 때로는 당시 유명 팝 스타인 브리트니 스피어스(Britney Spears)를 정면으로 비판하는 등 ‘안티-팝’적인 태도를 고수했던 부분 또한 마찬가지다.

하지만 정작 에이브릴 라빈 스스로는 너무도 명백히 팝 스타의 성공방식을 따르고 있었다. 전형적인 ‘팝스러운’ 멜로디와 구성, 음반 제작 방식, 명확한 타겟 팬덤층 등 그는 데뷔와 동시에 팝 스타의 성공 로드맵을 따라 움직이고 있었으며, 쉽게 듣고 빠르게 반복 소비할 수 있는 트랙들과 소녀성이 담긴 음악적 감성 코드들은 표현방식만 미묘하게 다를 뿐 그가 비판했던 팝 스타들과 본질적으로 유사했다.

비주류의 외피를 입은 주류, 안티의 언어를 쓰는 메인 스트림. ‘불편하지 않은 반항’은 대중에게 편리하게 ‘클릭’됐다.

“You know that I’m a crazy bitch I do what I want when I feel like it All I wanna do is lose control” (내가 완전 미친X인 거 알고 있지? 난 내가 하고 싶을 때, 내가 하고 싶은 걸 할 거야 그리고 내가 원하는 건 완전한 자유라고) - 에이브릴 라빈, ‘스마일’(Smile) -

‘진짜’가 되지 못한, ‘직업만 록 스타’…패티 스미스·시네이드 오코너가 도달한 그 곳, 그저 올려다보기만

에이브릴 라빈의 음악은 록의 형식을 빌리고, 반항의 언어를 구사하며, 외형적으로 펑크의 코드를 걸쳤지만 그것이 소위 말하는 ‘진짜 펑크정신’과 일치했던 건 아니다. 그는 반항을 표현했지만, 반항을 살아낸 인물은 아니었다. 일상과 신념, 언행과 태도, 음악과 인생이 하나의 서사로 연결된 사람들, 예컨대 패티 스미스(Patti Smith), 시네이드 오코너(Sinéad O‘Connor), 에이미 와인하우스(Amy Winehouse) 등과 같이 존재 자체가 메세지가 되는 뮤지션들과는 다소 결이 다르다. 에이브릴 라빈은 시대의 충돌을 대변하지도 않았고, 자기 표현은 있었을 지언정 내면 깊은 곳의 사유나 어떤 절박한 진실 따위를 꺼내 든 적도 없다. 그의 음악은 잘 짜인 트랙 위를 안정적으로 달리는 구조였고, 그건 결코 비난의 대상이 될 순 없지만, 그를 소위 말하는 ‘전설적 뮤지션’으로 위치시키는 데는 조심스러운 면이 있다.

예시로 든 인물들, 패티 스미스와 시네이드 오코너 등 스타를 넘어 예술가의 영역으로 건너 간 이들에게 록이라는 장르는 대중음악 이상의 생존 방식에 가까운 선택이었다. 그들이 가진 현실과 이상 사이에서의 끊임없는 내적 분열, 세속적 질서에 대한 극심한 충돌은 노래와 삶 전체로 일관되게 표출됐고, 음악은 그저 수단일 뿐, 표현의 외피가 아닌 내면의 필연이었다. 무대 위는 홍보가 아닌 투쟁의 장이었고, 인터뷰는 이미지 메이킹이 아닌 신념의 발화였다. 그렇기에 그들의 이름은 때로 곡보다 앞서며, 이력을 넘어선 그들의 생애 또한 오래도록 기억된다. ‘본질’은 그렇게 전율로써 전달된다.

흥미로운 건, 이 미묘한 차이를 가장 빠르게 감지하는 건 다름 아닌 대중이라는 점이다. 어떤 여성 뮤지션보다 많이 팔리고 자주 들려왔던 에이브릴 라빈의 음악을 듣는 사람은 많지만, 음악에 대해 아주 조금이라도 관심을 갖고 있는 사람이라면 누구도 그를 패티 스미스의 옆자리에 놓지는 않을 것이다. 이는 브랜딩이나 홍보의 문제도 아니고, 에이브릴 라빈이 ‘팝적’이기 때문도 아니다. 그저 쉬이 설명할 수 없는, 그러나 분명하게 존재하는 ‘존재적 납득의 영역’에 가깝다.

그러나 이 모든 차이를 전제하더라도, 가장 많은 음반을 팔고, 가장 널리 알려졌으며, 시대를 대표하는 ‘얼굴’로 가장 활발히 소비된 인물은 결국 에이브릴 라빈이다(시대적 특수성을 감안하더라도). ‘본질’은 성공을 보장하지 않으며, ‘모조’가 언제나 외면받는 것도 아니다. 어떤 이는 예술가로 남고, 어떤 이는 스타로 기억되며, 또 어떤 이는 그 사이 어딘가에서 그럴싸한 곡선을 그린다.

그렇다면 이쯤에서 묻게 된다. 상업적·대중적 성공이란, 본질의 증명일까? 아니면 감각적 반응의 총합일까?

“Sometimes I drive so fast Just to feel the danger I want to scream It makes me feel alive” (가끔씩 나는 과속을 즐겨 단지 위험을 느껴보고 싶거든 소리 지르고 싶어 그건 나를 살아있게 만들어) - 에이브릴 라빈, ‘평범하지 않다면 무엇이든 좋아’(Anything but Ordinary) -

‘성공(成功)’이라는 이름의 아이러니…우리는 무엇을 선택하고 추구하는가

에이브릴 라빈이 가수로서 성공했다는 건 명백한 사실이다. 수천만장의 음반 판매고, 차트 기록, 그래미 노미네이트, 그리고 끊임없는 소비, 소비, 소비. 분명 그는 시장이 요구하는 모든 성공 요건을 충족시킨 뮤지션이었고, 특정 시대의 감성과 문화산업구조가 예측한 대로, ‘에이브릴 라빈’이라는 기획되고 포지셔닝된 결과물은 거의 완벽하게 대중에게 전달됐다. 정제된 반항, 포장된 펑크, 모든 자극은 대중이 쉽게 소화할 수 있는 형태로 가공되었다.

아쉽게도 에이브릴 라빈을 ‘진짜 록 뮤지션’이라고 생각하는 음악 팬들은 많지 않다. 대중은 반응했고 시장은 환호했지만 그 반응과 환호의 층위는 경외나 감동이라기보단 반복적인 클릭과 재생의 형태에 가까웠다. ‘보이니까’ 듣고, ‘익숙하니까’ 소비하는 구조. 그리고 그렇게 본질은 스크린의 속도에 밀려났다. 한때는 시대마저 바꾸던 예술이 이제는 소비하기 편한 콘텐츠가 되었다.

그렇다면 우리는 ‘성공’이라는 단어에 담긴 진위를 다시 생각해보게 된다. 쉽게 클릭되고, 반복 재생되고, 알고리즘에 환대받는 음악과 기사와 영상, 그리고 모든 콘텐츠들. 익숙함은 곧 호감이 되고, 호감은 소비로 이어진다. 그리고 이 반복이 잦아질수록 콘텐츠는 성공이라 불리는 궤도에 진입한다. 의도된대로, 그리고 기획된대로.

성공은 소비자에게 귀속된 개념이지만, 그 소비가 언제나 자율적인 것은 아니다. 우리는 클릭한다. 의식적 선택이 아닌, 유도된 헤드라인과 캐릭터와 음악을. 시장은 항상 반응을 설계하고, 미디어는 프레이밍하며, 대중은 무의식 중에 그 프레임 안에서 무엇을 선택하고 있는지 알아차리지 못한 채 유도당한다. 어디까지가 대중의 자율이고, 어디서부터가 시장의 전략이었을까.

‘성공’은 본질을 증명할까? 지금 우리가 성공이라 부르는 것, 소비한다고 말하는 것, 기억한다고 느끼는 것들은 진짜일까, 아니면 진짜를 닮은 자극에 불과할까. 그리고 그 자극은 왜 그렇게 일관되게 잘 팔리는가.

무언가를 ‘느끼기 전에 반응하게 만드는’ 시스템 1의 승리.

우리는 무엇을 클릭하고, 왜 그렇게 쉽게 납득하는가. 본질은 자극에 밀려나고, 진짜는 때때로 알고리즘에서 탈락한다. 그리고 이후에 클릭될 무언가를 기다리는 사이, 우리는 언제, 어떻게, 무엇을 선택하고 있는 걸까.