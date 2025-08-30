EU 비공식 외교장관 회의서 러 동결자산 논의 동결자산 활용방안에 대해서는 회원국 간 이견

[헤럴드경제=손미정 기자] 유럽연합(EU) 회원국들이 30일(현지시간) 러시아와 우크라이나 간 평화협정 체결 가능성에 대비한 러시아 동결자산 활용과 관련해 러시아의 배상금 지불없이는 반환이 불가능하다는 입장을 확인했다.

카야 칼라스 EU 외교안보 고위대표는 이날 덴마크 코펜하겐에서 열린 EU 비공식 외교장관회의에 앞서 기자들과 만나 “러시아 동결자산에 대한 심도 있는 논의를 할 것”이라며 “(동결자산 활용에는) 장단점이 있고, 민감한 부분도 있으나 위험이 정확히 무엇인지 토론할 필요가 있다”고 말했다.

배상금 지급을 ‘동결 해제’의 선결 조건으로 하겠다는 입장도 밝혔다. 칼라스 고위대표는 “출구전략이 필요하다”고 짚으면서 “휴전이나 평화협정이 체결된 이후 그들(러시아)이 배상금을 내지 않는다면 (EU에 동결된) 자산을 돌려주는 것은 상상불가”라고 지적했다.

EU에 따르면 지난 2022년 2월 러시아의 우크라이나 전면 침공 이후 EU 내에 동결된 러시아 중앙은행 자산은 약 2100억유로(약 341조원) 정도다. 대부분 벨기에에 있는 중앙예탁기관(CSD)인 유로클리어에 예치돼 있는 것으로 알려졌다.

조 바이든 전 행정부 시절 미국을 포함한 주요 7개국(G7)과 EU는 러시아 동결자산 원금은 건드리지 않되, 운용 과정에서 발생한 이자 수익금을 담보로 총 450억 유로(약 73조원)를 우크라이나 군사원조 자금으로 활용하기로 합의했다. 각자 예산으로 우크라이나에 대출하고 러시아 동결자산에서 발생한 수익금으로 상환받는 방식이다.

이 같은 동결자산에 관련한 논의는 점차 전후 활용방안으로 초점이 옮겨가는 분위기다.

폴란드와 발트3국(에스토니아·리투아니아·라트비아)을 비롯한 일부 회원국들은 동결자산 원금 자체를 몰수해 우크라이나 지원에 활용해야 한다고 주장하는 반면, 프랑스, 독일은 법적 근거 미비를 이유로 강하게 반대하는 것으로 알려졌다. 자산 대부분이 예치된 벨기에 역시 부정적이어서 단기간 내에 의견 일치가 이뤄지기는 쉽지 않을 전망이다.

일각에서는 절충안 성격으로 원금은 건드리지 않되 원금 전체를 ‘고위험 상품’에 투자하는 방안도 옵션으로 거론되는 것으로 전해졌다.

이날 회의 의제에는 이스라엘의 가자전쟁 및 인도적 위기 현안도 포함됐다. 회원국 간 이견으로 표류 중인 이스라엘에 대한 EU 스타트업 연구비 수혜 중단 방안도 논의될 전망이다. 칼라스 고위대표는 “그리 낙관적으로 보고 있지 않으며 오늘 당연히 어떠한 결정도 채택하지 않을 것”이라며 “이 문제에서 굉장히 분열돼 있다는 시그널을 보낸다”고 전했다.