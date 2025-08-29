- ‘아이파크’ 브랜드 타운 기대한 고객 다수 모이며 오픈 첫날 평일에도 북새통

- 9월 1일(월) 특별공급 시작으로 2일(화) 1순위, 3일(수) 2순위 청약 접수 진행

HDC현대산업개발이 강원 춘천시 삼천동 일원에 짓는 ‘춘천 레이크시티 2차 아이파크’의 견본주택이 29일(금) 본격 오픈했다. 지난 1차 분양 당시 총 1만3,237명이 청약하며 평균 27.75대 1의 청약 경쟁률을 기록한 사례를 다시 쓸 듯이, 이곳을 향한 수요자, 투자자의 관심과 반응이 폭염을 방불케 할 정도로 뜨겁게 달아오르고 있다.

분양 관계자는 “유니트를 살펴본 대다수의 고객에게서 단지 설계와 타입별 공간 구성, 입지적인 특징 등이 좋은 평가를 받고 있다”라면서 “청약통장을 쓰지 않고 기다린 보람이 있는 만큼 청약에 나서겠다는 의향을 밝힌 고객이 많았다”라고 분위기를 전했다.

견본주택을 오픈한 첫날은 무더위와 궂은 날씨에도 불구하고 입장을 희망하는 고객이 대거 몰리며 모형도와 상담 부스, 유니트까지 곳곳에 발길이 이어진 것으로 확인됐다. 이날 유니트 관람 후 상담을 기다리고 있는 40대 여성은 “쉽게 볼 수 없었던 대형 평형을 눈으로 마주하니 꼭 살아보고 싶은 느낌이 들 정도로 마음에 들 정도였다. 입지도 좋고 이름값하는 브랜드이다 보니 청약에 앞서 상담을 기다리고 있다”라고 설명했다.

견본주택 내부에서 마주한 30대 부부는 새 아파트로 실거주, 투자 계획을 세우고 있었다. 이들은 “삼천동 일대가 브랜드 아파트가 모여 있어 집값 상승 여력이 높은 만큼 이곳에 입성하기 위해 견본주택을 찾았다”라면서 “이미 1차 분양 단지에서 보여준 품격과 품질에서 더 나아간 만큼 반드시 선점하고자 한다”라고 굳은 의지를 내비쳤다.

춘천 지역 현지 부동산 업계에서도 분위기가 남다를 것으로 예측했다. ‘춘천 레이크시티 2차 아이파크’ 분양 이후 올해 춘천 지역의 신규 분양 계획 물량이 없어서 수요자, 투자자로서는 지금 이 단지를 선점하는 것이 자구책 중의 하나일 수밖에 없기 때문이다.

■ 9월 1일부터 청약 일정 스타트

HDC현대산업개발의 ‘춘천 레이크시티 2차 아이파크’는 9월 1일(월) 특별공급을 시작으로 2일(화) 1순위, 3일(수) 2순위 청약을 진행한다.

전용면적 84㎡는 가점제 40%, 추첨제 60% 비율 적용으로 청약가점이 낮아도 당첨을 기대할 수 있다. 전용면적 144㎡의 경우 추첨제 100% 비율이 적용되는 만큼 적극적인 청약을 통해 당첨을 노려볼 만하다.

‘춘천 레이크시티 2차 아이파크’는 춘천시 삼천동 일원에 지하 4층~지상 29층, 3개동, 총 218가구 규모로 공급된다. 선호도가 높은 국민평형(전용면적 84㎡)을 비롯해 1개동 전체를 대형평형(전용면적 144㎡)으로 구성한 점이 특징이다. 전용면적 144㎡의 경우 이탈리아의 하이엔드 브랜드 ‘에르네스토메다(Ernestomeda)’의 주방가구의 무상으로 적용돼, 품격 있는 주거 생활을 희망하는 수요자에겐 제격이다.

‘춘천 레이크시티 2차 아이파크’는 휴식과 주거의 경계가 조화를 이루는 단지 배치로, 지상은 주차공간이 없는 100% 공원형 아파트로 설계했고 조경시설과 산책로, 근린생활시설이 함께 조성된다. 가구당 1.87대의 주차공간을 확보해 주차 스트레스를 최소화했으며 피트니스, 골프장, 게스트하우스 등 다양한 여가와 문화를 즐길 수 있는 수준 높은 커뮤니티 시설도 함께 마련해 입주민의 삶의 질과 편의성을 한층 높였다.

각 주택형별 타입에는 팬트리, 드레스룸, 알파룸, 유틸리티룸 등 특화된 공간이 개별로 적용돼 넉넉한 수납과 공간 활용이 가능하다. 특히 1차 분양 단지 대비 공지천, 의암호와 인접해 공지천, 의암호에 이은 도심 전경 조망권(일부)까지 누릴 수 있을 전망이다.

운동시설과 야외공연장, 산책로 등을 갖춘 의암공원과 삼천동 생태공원, 공지천 유원지, 공지천 조각공원과 인접해 있으며, 춘천대교를 건너면 레고랜드 코리아 리조트도 이용할 수 있다. 단지에서 도보로 춘천시립청소년도서관, KT&G 상상마당 춘천아트센터, 강원국악예술회관 등 문화 관련 시설들을 이용할 수 있다.

롯데마트 춘천점과 이마트 춘천점, 춘천하나로마트 강남점을 이용할 수 있고 전통시장도 가깝다. 춘천경찰서, 춘천지방검찰청, 춘천지방법원, 강원도청, 춘천시청 등 관공서 이용이 편리하며 강원대학교병원, 한림대학교 춘천성심병원 등 의료시설 접근도 수월하다. 온의·삼천초(예정), 남춘천초, 춘천중, 춘천고, 성수여고 등 학교 및 학원가 이동도 쉽다.

단지 반경 2km 내의 경춘선 남춘천역, 춘천역, 춘천고속버스터미널, 춘천시외버스터미널 등 교통 시설들이 형성돼 있다. 춘천IC를 통해 중앙고속도로, 서울양양고속도로 등 도로교통 이용도 편리하다. 향후 GTX-B노선 춘천 연장(예정), 동서고속화철도(예정), 제2경춘국도(예정) 등의 추진으로 편의성 향상을 기대해 볼 수 있다.

자세한 분양 정보는 홈페이지에서 확인할 수 있다. 견본주택은 더잭슨나인스호텔 인근(춘천시 근화동 일원)에 있다.