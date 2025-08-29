70세 이상 10월 사용분부터 연 24만원~36만원 환급

[헤럴드경제=박준환 기자]양평군(군수 전진선)은 9월 1일부터 만 70세 이상 양평군 거주 어르신을 대상으로, 관내는 물론 수도권 내 버스 이용요금을 연 최대 36만원까지 지원받을 수 있는 ‘어르신 교통비 지원 사업’의 사전 접수를 시작한다고 29일 밝혔다.

이번 사업은 양평군이 경기도에서 추진하는 ‘경기도 어르신 교통비 지원 사업’에 선정됨에 따라 본격적으로 시행되며, 양평군은 관내 어르신들이 혜택을 받을 수 있도록 적극적인 홍보에 나섰다.

군은 9월부터 사전 신청을 접수하고, 10월 사용분부터 정산해 신청자의 계좌 또는 지역화폐로 환급할 계획이다.

지원 대상은 만 70세 이상 양평군 거주 어르신이며 ▷운전면허 보유자는 연 최대 24만원(분기별 6만 원) ▷운전면허 미보유자는 연 최대 36만원(분기별 9만원)의 교통비를 환급받을 수 있다.

지원 범위에는 양평군 관내 시내버스를 포함해 수도권 전역의 광역버스, 시내버스, 마을버스, GTX 등 다양한 대중교통수단이 포함돼, 양평군 어르신들이 더욱 많은 혜택을 누릴 수 있을 것으로 기대된다.

우대용 교통카드(G-PASS) 기존 보유자는 신분증, 우대용 교통카드, 본인 명의 통장 또는 지역화폐 카드를 지참해 주소지 읍·면사무소에서 신청하면 된다. 카드 미보유자는 가까운 농협 또는 축협 지점에서 우대용 교통카드를 발급받은 후, 동일하게 읍·면사무소에서 신청하면 혜택을 받을 수 있다.

전진선 군수는 “10월 본격 시행을 앞두고, 양평 어르신들께 수도권 전역에서의 이동권 보장과 교통비 지원 혜택을 드릴 수 있어 매우 기쁘다”며, “어르신들이 불편함 없이 신청하실 수 있도록 안내와 준비에 최선을 다하겠다”고 말했다.