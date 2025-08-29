[헤럴드경제=김보영 기자] 1990년대 선풍적인 인기를 끌었던 장난감 ‘다마고치’가 전 세계 누적 출하량 1억개를 돌파하며 내년 30주년을 앞두고 ‘네 번째 전성기’를 맞이했다.

일본 아사히신문은 28일(현지시간) 일본 장난감 전문업체 반다이남코는 다마고치의 전세계 누적 출하량이 1억개를 넘어섰다고 밝혔다.

다마고치는 1996년 11월 처음 출시된 계란 모양의 휴대용 게임기다. 화면 속 가상의 애완동물을 키우는 육성 시뮬레이션 방식으로, 알에서 태어난 생명체가 이용자의 관리 방식에 따라 여러 형태로 진화하는 것이 특징이다.

출시 직후 일본에서 품귀 현상을 일으킬 정도로 인기를 끌었고, 1997년부터는 미국 등 해외로 진출하며 세계적 열풍을 일으켰다. 2004년에는 적외선 통신으로 다마고치끼리 교류할 수 있는 기능이 추가됐고, 2008년에는 컬러 화면으로 업그레이드되며 다시 한번 흥행을 기록했다.

잠잠했던 인기는 올해 7월 출시된 37번째 시리즈 ‘다마고치 파라다이스’를 계기로 되살아났다. 신제품에는 캐릭터 성장을 우주에서 내려다보거나 세포 단위로 확대 관찰할 수 있는 ‘줌 다이얼’이 새로 추가됐다.

특히 다마고치끼리 연결해 싸우거나 가족을 꾸려 아이를 낳는 기능, 심지어 상대 캐릭터를 잡아먹고 ‘똥’으로 변하는 설정까지 포함돼 화제를 모았다. 또 사망한 캐릭터를 기리는 ‘메모리얼 기능’도 더해져 현실 반려동물을 연상시키는 감정적 요소가 강조됐다.

반다이에 따르면 이번 신제품은 예약 판매 단계에서 전작 대비 4배 이상 주문이 몰렸으며, 출시 첫 주 판매량도 예상치를 크게 웃돌았다. 캐릭터 종류만 5만가지 이상으로, 이용자마다 “나만의 다마고치”를 키운다는 재미가 SNS를 통해 확산됐다. 이용자들이 기기를 직접 커스터마이징한 커버 사진을 공유하며 새로운 놀이 문화도 형성되고 있다.

한국에서도 인기는 뜨겁다. 지난달 서울 용산 아이파크몰에서 열린 팝업스토어에는 구매를 기다리는 인파가 몰려 대기줄이 매장 밖까지 이어졌다. 아이파크몰 측에 따르면 해당 제품은 첫날 준비된 물량 600여개는 당일 소진됐고, 이후에도 하루 평균 300여개씩 판매되며 7월 말에는 모든 물량이 동났다.

중고·한정판 거래 시장에서는 가격이 치솟고 있다. 올해 초 단종된 ‘다마고치 썸’의 경우 정가(5만4900원)보다 높은 40만9000원에 올라오는 등 프리미엄이 형성됐고, 중고거래 플랫폼에는 다마고치 한정판을 “99만원에 사겠다”는 등 다마고치 구매 희망 글이 쏟아지고 있다.

전문가들은 이번 다마고치 열풍을 키덜트 문화, 뉴트로 트렌드, SNS 인증 문화가 맞물려 나타난 현상으로 분석한다. 특히 1990년대와 2000년대 초반 다마고치를 즐겼던 밀레니얼 세대가 경제적 여유를 갖게 되면서 유년 시절의 향수를 소비하는 경향이 크게 작용한 것으로 풀이된다.

아사히신문은 “과거 인기가 다시 살아나면서 올해는 네 번째 다마고치 붐이 일고 있다”며 “특히 과거 다마고치를 즐겼던 부모 세대의 구매가 인기를 끌어올렸다”고 전했다.