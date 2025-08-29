[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] SNT그룹은 29일 SNT모티브의 주도로 미국 루이지애나주에 소재한 10만평 부지 공장을 인수하고 향후 단계적으로 생산을 개시할 예정이라고 밝혔다.

이번 미국 공장 인수는 자동차부품·방산과 에너지 부문의 북미 사업 확대를 위한 것이다.

회사에 따르면 루이지애나는 미시시피강을 통한 물류 허브며 주요 고속도로 축을 통해 미 중서부 지역과도 연결돼 있는 등 미국 내 주요 산업 거점들과의 연결성이 우수한 지역이다. 또 주요 자동차 공장들이 자리잡은 있는 앨라바마, 조지아 등과 가깝고 LNG 프로젝트의 중심지이자 석유화학, 정유시설 등 에너지 관련 산업단지가 밀집해 있다.

이번 투자는 부산에 본사를 둔 SNT모티브의 주도로 이뤄졌다. SNT그룹은 SNT에너지 등 그룹 내 주요 사업 부문들을 전략적으로 결집해 북미 통합 생산 거점으로 운영할 계획이다.

이번 공장 인수로 SNT모티브는 모터 등의 자동차 부품을 미국 현지에서 생산, 납품하는 것이 가능할 수 있게 됐다. 또 SNT에너지는 LNG 프로젝트에 필요한 에어쿨러와 복합화력 발전소에 필요한 폐열회수보일러(HRSG)의 생산 및 공급 체계를 현지화함으로써 미국 내 고객 대응력을 강화해 나갈 계획이다.

그룹 관계자는“이번 투자를 통해 북미 시장 내 그룹의 생산·공급 역량을 획기적으로 높일 수 있을 것”이라고 말했다.