[헤럴드경제=서병기선임기자]가수 임영웅의 팬덤 ‘Only 임영웅 응원방&브평방’이 약2천2백만원의 기부금을 전달했다고 밀알복지재단(이사장 홍정길)이 29일 밝혔다.

‘Only 임영웅 응원방&브평방’은 오늘 발매된 임영웅의 두 번째 정규 앨범 ‘IM HERO 2’를 기념해 십시일반 모은 22,659,278원을 밀알복지재단에 후원한 것으로 알려졌다.

이번 임영웅의 ‘IM HERO 2’ 앨범은 CD 형태 대신 사진과 메시지를 담은 ‘앨범북’으로 제작돼 눈길을 끈다. 환경 부담을 줄이고 팬들의 소장 욕구와 의미를 동시에 충족하는 새로운 방식으로 발매됐으며, 팬덤은 이러한 아티스트의 결정을 존중하며 기부로 화답해 훈훈함을 전했다.

전달된 후원금은 밀알복지재단을 통해 국내 장애아동 의료비 지원(1,500만 원)과 독거노인 지원(7,659,278원)에 사용될 예정이다.

‘Only 임영웅 응원방&브평방’ 관계자는 “임영웅 씨가 형식보다 진심과 의미를 담은 앨범북으로 메시지를 전한 것처럼, 저희도 기부를 통해 그 뜻에 동참하고자 했다”며 “앞으로도 가수의 행보에 함께하며 선한 영향력을 확대해 나가겠다”고 전했다.

밀알복지재단 정형석 상임대표는 “임영웅 씨와 팬덤의 따뜻한 나눔이 장애 아동과 홀로 계신 어르신들에게 큰 힘이 될 것”이라며 “새 앨범 발매를 기념한 기부로 이웃 사랑을 실천해주신 데 깊이 감사드린다”고 밝혔다.

한편 ‘Only 임영웅 응원방&브평방’은 지난 2023년 임영웅의 33번째 생일을 맞아 1,394만 원을 기부해 저소득가정 장애아동 의료비와 생계비 지원에 사용한 바 있다.

밀알복지재단은 1993년 설립된 장애인 복지 전문기관으로, 장애인의 완전한 사회 통합을 목표로 다양한 복지사업을 운영하고 있다. 장애아동의료비 지원사업 외에도 장애인 특수학교, 직업재활시설, 공동생활시설 등 맞춤형 복지사업을 통해 장애인들의 삶의 질 향상에 기여하고 있다.