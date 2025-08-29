-‘부천 3·4·5 프로젝트’ 주변 개발 속도 UP…

-교통망 확충, 부천 서북권은 다중 교통 호재가 겹친 지역…

경기 부천시가 역세권을 중심으로 도시 공간 혁신과 균형 발전을 도모하는 ‘부천 3·4·5 프로젝트를 본격 가동한다. 이 프로젝트는 각각 3중·4중·5중 역세권이 될 소사역·대장역·부천종합운동장역을 중심으로 부천의 도시 발전 전략을 실현하는 것이 핵심이다. 이중에 4중 역세권은 대장산단을 첨단산업 기지로 하는 대장신도시에 들어설 대장역에 수도권광역급행철도(GTX) D·E노선과 Y자형 분기노선, 대장∼홍대선 등 4중 역세권으로 구축할 방침이다.

이런한 가운데 부천시는 ‘2040 도시기본계획’을 통해 R&D.지식산업 중심 복합단지, 문화콘텐츠 거점, 첨단산업벨트 조성을 추진하고 있다. 대장신도시에는 SK그린테크노캠퍼스, 대한항공 UAM R&D센터, DN솔루션즈 R&D센터 등 대규모 앵커 기업 입주가 확정돼 2030년까지 1만 명 이상의 상주 인력과 연 수만 명의 유입 인구가 예상된다.

이런 변화의 중심에 있는 ‘오정 해모로 스마트시티’가 견본주택을 오늘 29일 개관하고 본격적인 청약 일정에 돌입한다. 첨단 설계와 편리한 교통 접근성, 풍부한 생활 인프라를 모두 갖춘 미래형 주거단지로, 실수요자뿐만 아니라 투자자들의 관심도 동시에 끌고 있다.

단지는 부천시 오정동 일원에 지하 2층~지상 15층 규모, 총 3개 동 200세대로 조성되며, 이 중 47세대가 일반분양으로 공급된다. 모든 세대는 남향 또는 동향 위주로 배치해 채광과 통풍을 극대화했다.

내부 구조는 2BAY+LDK 설계로 거실과 주방의 공간 효율성을 높였으며, 특히 2개의 방 모두 큰 방으로 2룸•3룸 옵션을 제공해 1~2인 가구, 신혼부부, 소가족 등 다양한 라이프스타일에 대응한다. 발코니 확장 시 주방 상•하부장, 로이복층유리, 전동 빨래건조대, 붙박이장, 다용도실 등 생활 편의성을 높이는 마감재와 설비가 제공된다.

입지 여건도 뛰어나다. 반경 2km 이내에 홈플러스, 시립북부도서관, 오정대공원, 대형병원, 119안전센터가 있으며, 인근에 덕산초,중,고와 도당 초,중,고, 부천북고등학교 등 교육시설이 밀집해 교육 여건이 우수하다. 부천 대장신도시, 원종공공주택지구, 오정물류단지, 오정일반산업단지 등 대규모 개발지역과도 인접해 있어 생활•업무•문화 기능을 공유할 수 있다.

경기도 부천시 오정동 일대가 대규모 도시개발과 광역 교통망 확충이라는 이중 호재를 기반으로 수도권 서부권의 새로운 핵심 거점으로 부상하고 있다. 지난 1월 경인고속도로 지하화 사업은 2029년 착공을 목표로 하는 ‘예타 통과’해 교통 혼잡 해소와 녹지 공간 창출 효과가 기대된다. 또한 2027년 개통 예정인 서울~광명 고속도로는 동부천IC를 통해 광명, 여의도, 강남권까지의 접근성을 크게 개선한다.

이러한 교통 환경은 수도권 서부권에서 손꼽히는 수준이다. 서해선 원종역과 대장홍대선 신설역이 모두 도보권에 위치하며, GTX-B 노선, 경인고속도로 지하화, 서울~광명 고속도로 등 굵직한 광역 교통망이 예정돼 있다. 대장홍대선은 개통 시 홍대입구까지 이동 시간이 약 50분에서 30분대로 단축된다. GTX-B 노선이 연결되면 서울역과 여의도까지 40분대에 접근할 수 있다. 이런 굵직한 개발 모멘텀이 맞물리면서 주거환경 개선과 지역 가치 상승에 대한 기대감이 높아지고 있다.