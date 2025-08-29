28일 국내외 투자 및 관심 기업 초청

[헤럴드경제=박로명 기자] 한국토지주택공사(LH)는 서울 삼정호텔 아도니스홀에서 베트남 동남신도시 사업설명회를 개최했다고 29일 밝혔다.

이번 설명회는 지난 한-베 정상회담에서 K-신도시 첫 수출 기대 사례로 언급된 베트남 동남신도시 개발사업에 대한 추진 방향과 투자유치 설명, 향후 계획 등을 소개하고자 마련됐다. 국내외 투자 및 사업 참여 관심 기업을 비롯해 국토부 및 해외 개발사업 지원기관 관계자 등 150여 명이 참석했다.

LH는 베트남 하노이 경계에서 약 18킬로미터(㎞) 거리에 있는 박닌성에 전체 약 810만㎡ (1지구 약 240만㎡) 규모에 달하는 동남신도시 조성을 위한 투자자 모집을 추진하고 있다.

동남신도시는 한국의 신도시 개발 성공 사례를 주요 모델로 삼고, 주거와 상업·업무·문화·공공 인프라가 유기적으로 결합된 자족형 도시 건설을 목표로 한다. 여기에 한국형 신도시 개발 노하우와 친환경 설계, 포용적 도시공간 등이 더해져 우수한 도시 경쟁력과 지속가능성을 갖춘 신도시로 조성될 예정이다.

LH는 연내 투자정책승인(IPA) 절차를 마무리하고, 투자 컨소시엄 구성을 완료할 계획이다. 2026년 이후부터는 투자자 입찰과 현지 사업법인(SPC) 설립을 통해 본격적인 사업 착수에 나선다.

강오순 LH 지역균형본부장은 “동남신도시 개발사업은 한-베 양국의 협력 모델이자 미래 비전”이라며 “LH의 신도시 개발 경험과 노하우를 토대로 성공적인 K-신도시 수출을 위해 최선을 다할 것”이라고 말했다.