해임된 국장 “비과학적 지시 못따라” 케네디 “CDC 바로 잡는 일” 백신권고 안건회의 앞 과학자들 우려 확산 정치권서도 비판 고조

[헤럴드경제=김영철 기자] 미국 질병통제예방센터(CDC) 수장의 전격적인 해임을 둘러싸고 논란이 증폭되고 있다. 미국의 공중보건 시스템에 불신을 품고 있는 도널드 트럼프 행정부는 제약업계 편을 드는 CDC를 개혁하는 것이라는 입장인 반면, CDC 내에선 과학에 무지한 ‘음모론자’들이 국민의 생명을 위협한다면서 집단 반발하는 모습이다. 수전 모나레즈 CDC 국장의 전격 해임으로 불거진 이번 논란은 정부 기조에 어긋나는 당국자들의 잇단 해임과 맞물려 해석되고 있으며, 정치권으로도 논란이 확산할 조짐이다.

美보건장관 “기관 바로잡아야”…CDC 국장 “사람들 지켜야”

로버트 케네디 주니어 보건복지부 장관은 28일(현지시간) 폭스뉴스 인터뷰에서 CDC가 문제가 많은 기관이라면서 “우리는 이를 바로잡고 있다”고 주장했다. 이어 CDC가 백신을 현대 의학의 성취로 꼽은 것 등을 가리켜 ‘허위 정보의 매개체’로 표현하는가 하면 “거기서 더 이상 일하지 말아야 할 사람들이 있다”고 말했다.

백신 반대 단체를 이끌었던 케네디 장관은 ‘백신 음모론자’로 유명하다. 그는 백신이 “자폐증을 유발한다”면서, CDC가 제약업계의 로비로 백신을 권고한다는 주장을 펴왔다.

케네디 장관의 발언은 자신이 전날 해임한 모나레즈 국장, 그리고 이를 전후해 CDC를 떠난 4명의 고위 관계자 등을 지목한 것으로 보인다. 이들은 CDC에서 호흡기 질환 백신, 신종 질병 백신 등을 담당했다.

모나레즈 국장은 이들을 해임하라는 케네디 장관의 요구를 거부했으며, 이어 자신을 향한 사퇴 요구도 거부했다. 그러자 케네디 장관은 취임한 지 약 1개월 된 모나레즈 국장을 해임했다.

모나레즈 국장의 변호인들은 그녀가 케네디 장관의 “비과학적이고 무모한 지시”를 따르기를 거부했으며, “정치적 의제를 따르느니 사람들을 지키겠다”는 입장이라고 밝혔다.

리처드 베서 전 CDC 국장대행은 기자회견에서 모나레즈 국장이 전날 자신과의 통화에서 “불법으로 간주되는 일, 그리고 과학을 정면으로 거스르는 일은 결코 할 수 없는데, 두 가지 다 요구받았다”고 말했다고 전했다.

백악관은 모나레즈 국장이 사퇴 요구를 수용했다가 이를 번복하자 트럼프 대통령이 그녀를 해임한 것이라면서 케네디 장관을 옹호했다. 캐롤라인 레빗 대변인은 이날 브리핑에서 트럼프 대통령에겐 “자신의 미션에 동조하지 않는 사람을 해고할 권리가 있다”며 “대통령 또는 장관이 후임을 곧 지명할 것”이라고 밝혔다.

예방접종자문위 전원 교체가 서곡…내달 회의 앞두고 우려 확산

케네디 장관은 지난 6월 CDC 산하 예방접종자문위원회(ACIP) 17명을 전원 해임하면서 이 같은 갈등을 예고했다.

ACIP는 식품의약국(FDA)이 승인한 백신의 접종 권고안을 마련하며, CDC 국장이 이를 최종 승인한다. 케네디 장관이 새로 임명한 8명의 ACIP 위원에는 백신 반대론자들이 포함됐다.

ACIP는 다음 달 18~19일 회의를 열 예정이다. 이 회의에는 코로나19뿐 아니라 B형 간염, 홍역, 풍진, 유행성이하선염, 호흡기세포융합바이러스(RSV) 등의 백신에 대한 권고안이 의제로 오를 예정이라고 뉴욕타임스(NYT)와 워싱턴포스트(WP) 등이 전했다.

케네디 장관은 B형 간염 백신의 영아 접종을 비판하면서 이 백신이 “매춘부”와 “방탕한 동성애 남성들”을 위해 만들어졌다고 주장한 바 있다. 출생 즉시 접종해야 효과적이라는 기존 공중보건 전문가들의 견해와 상반되는 인식이다.

모나레즈 국장과 함께 CDC를 떠난 데브라 하우리 박사는 ACIP가 이들 중요 백신에 대한 권고를 무너뜨릴 수 있다는 우려가 확산했다면서 “(CDC는) 과학적 리더십을 갖지 못하면 그것으로 끝”이라고 WP에 말했다.

역시 CDC에서 사임한 다른 관계자는 로이터통신에 “난 (다른 이를) 해치지 않겠다면서 히포크라테스 선서를 한 의사”라며 “이런 일이 일어날 것 같아 더이상 CDC에 있지 못하게 됐다”고 말했다.

한편, 모나레즈 국장의 해임을 두고 그녀를 인준했던 상원 보건교육노동연금위원회에선 여야를 막론하고 비판이 고조되는 모습이라고 NYT는 전했다.

위원장인 빌 캐시디 의원(공화·루이지애나)은 전날 사회관계망서비스(SNS)에 모나레즈 국장 등의 해임을 두고 “(위원회 차원의) 감독이 필요해 보인다”고 적었다. 버니 샌더스 의원(무소속·버몬트)은 이번 사안에 대한 청문회를 요구하면서 모나레즈 국장 해임이 “터무니없다”고 비판했다.

패티 머레이 의원(민주·워싱턴)은 성명에서 “모나레즈 국장이 미국의 공중보건을 파괴하려는 케네디 주니어에 맞서 싸우려는 의지가 있었는지 심각한 의문”을 가져서 그녀의 인준에 반대했었다면서 “내가 틀렸다고 말할 수 있어 기쁘다”고 말했다.