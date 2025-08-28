[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] BNK부산은행은 28일 결제 단말기를 제공하는 토스플레이스, 국내 최초 오프라인 NFC통합 플랫폼 기업인 터치앤고와 소상공인 결제서비스 혁신과 지역경제 활성화를 위한 전략적 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 부·울·경 지역에서 부산은행이 보유한 금융 인프라와 토스플레이스와 터치앤고가 강점을 지닌 결제 서비스 분야의 디지털 역량을 결합해 지역경제의 지속 가능한 성장을 견인하기 위해 추진됐다.

각사는 ▷지역상권 활성화를 위한 결제서비스 관련 기술 협력 ▷학원 고객 기반 확대를 위한 기술 협업 및 마케팅 ▷지역 대학교/대학생 특화 결제서비스 협력 등 소상공인 지원과 지역경제 활성화에 실질적인 도움이 될 수 있는 폭넓은 협력 방안을 단계적으로 추진할 예정이다.

협약에 따라 부산은행은 토스플레이스, 터치앤고와의 기술협력을 바탕으로 새로운 간편결제 서비스를 출시할 예정이다. 부산은행 결제인프라에 터치앤고의 NFC결제기술을 탑재하고 이를 토스플레이스의 결제단말기인 토스프론트를 통해 결제하는 방식이다.

이 방식은 휴대폰 제조사와 관계없이 모든 휴대폰에서 결제 단말기 터치로 쉽게 결제가 가능하며 특히 애플페이를 대체할 수 있어 아이폰 사용자들의 편의성 향상이 기대된다.