28일 더불어민주당 국회의원 워크숍 “국민 기대에 책임·결단 보여야 한다”

[헤럴드경제=한상효 기자] 김병기 더불어민주당 원내대표는 국회의원 워크숍이 열리는 28일 “권력이 더 이상 국민 위에 군림하지 못 하도록 제도적 장치를 굳건히 세우겠다”고 밝혔다.

김 원내대표는 이날 인천 파라다이스시티 컨벤션에서 열린 국회의원 워크숍에서 “정부조직법 개정안·공공기관 알박기 방지법(공공기관 운영에 관한 법률 개정안)으로 이재명 정부의 완전한 출범을 뒷받침하겠다”며 이같이 말했다.

이어 그는 “검찰개혁과 가짜정보근절법 등 개혁과제를 흔들림 없이 완수해야 한다”면서도 “이재명 정부의 내각을 완성해 국정 기틀을 튼튼히 만들겠다”고 발언했다.

또 김 원내대표는 “이재명 정부 출범 이후 멈춰있던 국정 운영의 시계가 다시 힘차게 돌고 있다”며 “증시 회복, 소비 진작, 소비, 생활 안정 등 가시적 지표에서 긍정적 변화가 나타나고 있다”고 강조했다.

그러면서 “국익 중심의 실용 외교로 성공적인 관세협상과 한미정상회담을 이뤄냈다”며 “평화와 경제 성장의 선순환기를 다시 열고 있다”고 했다.

김 원내대표는 “이를 통해서 우리 정부의 성과를 더욱 굳건히 하고 민생 회복의 책임 지표를 확대해야 한다”며 “우리는 이번 정기국회에서 (국민이 입법 권력과 행정 권력을 모아준 것에 대해) 걸맞은 책임과 결단을 보여드려야 한다”고 당부했다.

그는 “흔들림 없는 개혁, 신속한 민생 회복 추진으로 국민에게 희망을 드려야 한다. 이번 워크숍이 그 결의를 확고히 다지는 출발점이 되기를 바란다”며 말을 끝맺었다.