사단법인 청년발전포럼(더케이 유스업포럼)은 28일 수도기계화보병사단을 방문해 올 여름 폭우로 어려움을 겪고 있는 국민들을 위해 피해 복구, 환경정화 등 다양한 지원사업을 펼쳐온 청년 군간부와 자녀를 위한 기부금품을 전달하고 감사의 마음을 전했다.

이번 군부대 방문은 청년발전포럼이 올해 하반기부터 추진하는 핵심 보훈 협업사업의 일환으로, 사단법인 회원과 기업의 후원을 받아 제복입은 청년들을 응원하고 기부문화를 확산하기 위해 마련됐다.

이날 방문에는 사단법인 회원과 후원자들을 대표하여 최청 이사장과 이승현 사무총장 등이 참석했다.

이와 함께 문화혜택이 열악한 군 부대 지역의 교육복지 향상을 위해 영어독서프로그램도 무상으로 1년간 지원하기로 했다.

최청 청년발전포럼 이사장은 “국가를 위해 헌신하는 후배 장병들께 감사하는 마음을 전달하고 싶었다.”라며 “어떤 역경 속에서도 묵묵히 맡은 바 책임을 다하는 장병들을 위해 작지만 소중하게 쓰일 수 있어서 더욱 뜻깊다.”라고 전했다.

최 이사장은 “앞으로도 국가 본연의 임무에 헌신하는 청년 군인들에게 지속적으로 보훈의 의미를 되새기고, 감사한 마음을 전할 예정”이라고 덧붙였다.

청년발전포럼은 과거의 청년정신을 연구 및 계승하여 현재와 미래의 청년들에 대한 지원과 정책연구 등을 목적으로 활동하고 있는 비영리 사단법인이다.

이를 위해 이 단체는 과거 청년영웅 연구 및 알리기, 제복입은 청년을 위한 맞춤형 해외안보체험, 청년토크콘서트, 교육복지 지원 등 사업을 추진하고 있다.