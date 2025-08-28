다시 오고 싶은 시장, 달빛 아래 음악과 함께하는 야시장

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 울진군이 29일, ‘울진바지게 달빛 야시장’을 연다.

울진 바지게 시장 ‘달빛 야시장’은 침체한 전통시장 활성화와 특화된 야간 관광명소 도약으로 울진을 보다 많이 알릴 좋은 기회가 될 것이다는 게 울진군의 설명이다.

이번 토요 야시장은 이날 오후 7시 개막식을 시작으로 30일 오후 9시까지 운영된다.

특색있고 다채로운 행사와 프로그램으로 막바지 여름 관광객들을 맞을 예정이다.

주요 프로그램으로는 야시장 매대 & 맥주 페스티벌, 바지게 × 오징어게임‘바지게꾼을 이겨라’, 울진바지게 힐링 NIGHT1‘달빛가요제-나름 나도 가수다’, 힐링 NIGHT2‘문화에 달빛을 더하다’, 울진 바지게 온가족 행복체험부스, 에어바운스 놀이터 등으로 구성됐다.

MZ고객층에 토속적인 5일장 풍경을 간직한 울진바지게시장의 아날로그 감성에 새로운 추세를 접목한 신선한 문화공간의 장을 마련한다.

손병복 울진군수는“ 먹거리, 볼거리, 즐길 거리가 다양한 달빛 야시장을 준비했다”며“많은 분들이 오셔서 저만치 물러가는 여름을 보내고 새로운 결실의 계절 가을을 맞이하는 여유를 가져보시라”고 권유했다.

전통시장을 만들기 위해 노력하겠다”라고 말했다.