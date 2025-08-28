[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 의성군은 28일 지역 환경단체와 함께 남대천 수변공원에서 토종 치어 4000마리를 방류했다고 밝혔다.

토속 어족자원 보호 육성과 환경친화적 자연생태계 조성을 위해 서다.

이날 행사에는 군 직원과 자연보호의 성군협의회 회원 30여 명이 참여해 메기 1500마리,쏘가리 1500마리, 붕어 1000마리를 방류한 후 남대천 주변 환경정화 활동도 병행했다.

이번 방류는 외래어종으로 위협받는 토속 어종 자원을 회복하고 하천 생태계 보전과 지역민의 소득 증대에 이바지하기 위해 마련됐다는 게 의성군의 설명이다.

특히, 방류된 어종은 생태적 가치가 높아 하천 생물다양성 보전에 중요한 역할을 할 것으로 군은 기대한다.

김주수 의성군수는 “남대천은 지역민이 사랑하는 의성의 대표적인 하천이다”며“ 환경을 생각하는 작은 실천이 외래어종으로 사라져가는 토종 수산자원 증식과 생태계 복원에 큰 힘이 될 것”이라고 말했다.

의성군은 매년 토종 치어 방류사업을 추진하며 지역 하천의 건강한 수생태계 조성을 위해 노력하고 있가. 올해도 붕어, 메기, 동자개 등 경제성 치어 총 10만 2000마리를 내수면 치어 방류사업을 진행하고 있다.