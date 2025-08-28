[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대구한의대는 2026학년도 수시모집에서 정원 외 전형을 포함해 총 985명을 모집한다고 28일 밝혔다.

주요 전형 유형으로 학생부교과 일반전형(476명), 학생부교과 면접전형(133명), 학생부교과 기회균형전형(24명), 학생부교과 지역인재전형(132명), 학생부종합 일반전형(78명), 학생부종합 지역인재전형(41명), 실기실적 일반전형(20명) 등이다.

전체 모집인원의 91%를 수시모집에서 선발한다. 모집인원이 가장 많은 전형은 학생부교과(일반전형)이다.

학생부 교과 성적 100%로 신입생을 선발하고 대구경북지역 고교 학생을 대상으로 하는 학생부교과(지역인재전형)도 학생부 100%(성적 80%·출결 20%)다.

학생부교과(면접전형) 간호학과의 경우 학생부 교과 성적 80%, 출결 상황 20%를 반영해 1단계 선발(10배수)한다. 2단계에서 교과 성적 60%와 면접 25% 출결 15%를 반영해 최종 선발한다.

그 외 모집단위는 단계별 선발 없이 학생부 교과 성적 60%, 면접 25% 출결 15%로 선발한다. 면접전형의 경우 블라인드 면접과 더불어 사전에 예상 문항을 공개한다.

공개된 예상 문항에서만 질문이 나오기 때문에 면접에 자신이 없는 학생이라 하더라도 부담을 완화할 수 있다는 장점이 있다.

학생부교과(기회균형전형)는 학생부 교과 성적 100%로 선발하는 전형으로 일부 모집단위에서만 모집한다.

지원 자격은 국가보훈대상자, 만 30세 이상 만학도, 기초생활수급자 및 차상위계층, 농어촌학생 중 하나에 해당하면 지원 가능하다. 만학도의 지원 자격은 지난해와 같이 30세 이상인 경우 지원 가능하다.

학생부종합(지역인재전형)은 입학사정관 서류평가 100%로 선발하는 전형으로 한의예과와 간호학과에서만 모집한다.

서류는 학생부만 반영하고 자기소개서 및 수상 경력은 반영되지 않는다. 검정고시 및 외국고교 출신자도 종합전형으로 지원이 가능하고 학생부 대체 서식을 작성해 제출해야 한다.

실기·실적(일반전형)은 실기를 준비하는 수험생의 부담을 최대한 완화해 주기 위해 실기 비중을 10% 증가시킨 실기 90%, 교과 성적 10%로 학생을 모집한다. 실기고사 일정은 타 대학보다 빨라 학생의 실전감을 살릴 수 있도록 돕는다. 실기고사는 다음달 18일이다.

수능최저학력기준은 한의예과, 간호학과에만 있다.

단 전형별로 최저학력기준에 차이가 있으니 모집 요강을 반드시 확인해야 한다. 간호학과의 경우 작년과 다르게 종합(농어촌·기초 및 차상위계층전형)에 지원하는 경우 2합 9로 기준이 조금 더 완화돼 수험생의 부담을 줄였다.

대구한의대는 대표적인 특화 분야인 화장품·뷰티계열 학과로는 화장품학과, 헤어메이크업디자인학과, 뷰티케어학과가 있다.

3개 학과는 올해 뷰티계열통합 모집을 한다. 통합 단위 소속 학과 입학생은 1학년 말 통합 단위 내 소속 학부(과) 및 전공 중에서 원하는 희망학부(과)·전공으로 배정이 가능하다.

원서접수기간은 다음달 8일 오전 9시부터 12일 오후 6시까지며 합격자는 11월 7일에 발표할 예정이다.

단 수능 최저학력기준이 있는 한의예과와 간호학과는 12월 12일에 합격자 발표를 할 예정이며 추가합격자 발표기간은 2025년 12월 23일까지이고 해당자에게는 개별 통보한다.

하정원 대구한의대 입학처장은 “대구한의대는 2024년 글로컬대학30에 선정되며 현재는 K-MEDI 실크로드를 선도하는 글로벌대학”이라며 “학생들에게 주는 장학 혜택도 증가해, 대표적으로 경산·청도·영덕 지역 소재 고교 출신 학생이며 만25세 미만인 학생이라면 4년(6년) 간 전액 장학이 지급되는 ‘K-MEDI지역인재장학금’, 경산지역으로 주소지를 이전하면 재학 중 4회(6회) 100만원을 지급하는 ‘K-MEDI지역인재학업장려금’ 등 많은 혜택들이 학생들을 기다리고 있다”고 말했다.