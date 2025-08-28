9월 3일 전승절 시진핑·푸틴·김정은 한자리에 우원식 국회의장 참석…면담 등 주목

[헤럴드경제=문혜현 기자] 김정은 북한 국무위원장이 시진핑 중국 국가주석 초청으로 내달 3일 베이징에서 열리는 전승절 열병식에 참석한다고 조선중앙통신이 28일 전했다.

조선중앙통신은 이날 “중국공산당 중앙위원회 총서기, 중화인민공화국 주석 습근평(시진핑) 동지의 초청에 따라 중국인민항일전쟁 및 세계반파쑈전쟁승리 80돐 기념행사에 참석하시기 위하여 곧 중화인민공화국을 방문하시게 된다”고 보도했다.

훙레이 중국 외교부 부장조리(차관보)도 이날 브리핑에서 “시진핑 주석의 초청으로 26명의 외국 국가 원수 및 정부 수뇌가 기념 활동에 참석한다”며 김정은 위원장 등 참석자 명단을 발표했다.

다자 외교행사에 참석한 전례가 없는 김 위원장이 중국의 열병식에 참석한다면 다자 외교무대 데뷔가 되는 셈이다. 중국 측에 따르면 블라디미르 푸틴 러시아 대통령도 이번 행사에 참석해 시 주석과 김 위원장, 푸틴 대통령이 함께 있는 모습이 포착될 전망이다.

우리나라에선 우원식 국회의장이 참여 의사를 밝힌 바 있어 우 의장과 만남도 성사될지 관심이 쏠린다.

이밖에 베트남과 라오스, 인도네시아, 말레이시아, 몽골, 파키스탄, 네팔, 카자흐스탄, 우즈베키스탄, 타지키스탄, 키르기스스탄, 투르크메니스탄, 벨라루스, 이란 등의 정상이 이번 행사에 참석하기로 했다.